Ovih pet stvari o Dinamu mogli smo naučiti iz utakmice s Thunom
Prvi ispt Dinama u novoj sezoni donio odgovore na važna pitanja
Dinamo je u prvoj službenoj utakmici sezone odigrao 1:1 protiv švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Iako rezultat na papiru djeluje povoljno uoči uzvrata u Zagrebu, sama izvedba na terenu otkrila je nekoliko ključnih slabosti, ali i potvrdila neke poznate snage. Utakmica na Stockhorn Areni pružila je pet važnih spoznaja o trenutnom stanju momčadi Marija Kovačevića na samom početku svojeg europskog puta.
Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.
Nesigurnost u zadnjoj liniji
Prvi i najočitiji problem bila je nestabilnost obrane. Cijela zadnja linija djelovala je nesigurno, a to se posebno vidjelo kod primljenog pogotka u 20. minuti, kada je Brighton Labeau iskoristio neodlučnost Dinamove obrane i vratara Ivana Filipovića. Švicarci, koji su u utakmicu ušli kao autsajderi, lako su dolazili u opasne zone i stvarali prilike. Ova utakmica je pokazala da je uigravanje obrambenog bloka prioritet za stručni stožer u nadolazećem razdoblju jer će ozbiljniji protivnici takve pogreške kažnjavati s puno većom efikasnošću.
Problemi s prilagodbom na podlogu
Dinamovi igrači vidno su se mučili s prilagodbom na specifične uvjete, ponajprije na umjetnu travu stadiona u Thunu. Neuobičajena podloga utjecala je na kontrolu lopte, brzinu kretanja i općenitu povezanost u igri, naročito u prvom dijelu susreta. Akcije su bile spore i često neprecizne, a igrači su djelovali kao da se ne osjećaju ugodno. Iako je to objektivna poteškoća, momčad Dinamova kalibra mora pronaći brža rješenja za takve izazove, pogotovo u ranim fazama europskih natjecanja gdje su takva gostovanja česta.
Vidljiv manjak natjecateljskog ritma
Kao što je često slučaj na otvaranju sezone, momčadi je nedostajalo svježine i natjecateljskog ritma. Dinamo je u prvih pola sata djelovao uspavano, bez prave energije i agresivnosti. Protok lopte bio je spor, a igrači su teško ulazili u duele, dopuštajući Thunu da dominira uvodnom fazom utakmice. Bilo je očito da momčad još uvijek traži pravu formu nakon pripremnog perioda. Iako se stanje popravilo u nastavku, početna letargija mogla je skupo koštati hrvatskog prvaka.
Reakcija i dominacija u drugom poluvremenu
Potpuno druga slika viđena je u nastavku. Dinamo je u drugo poluvrijeme ušao znatno odlučnije i agresivnije. Momčad je bila dinamičnija, igrači su bili čvršći u duelima, a posjed lopte se pretvorio u konkretan pritisak na gol domaćina. Stvoreno je nekoliko dobrih prilika, a igra je konačno nalikovala onoj kakvu navijači očekuju. Ta promjena pristupa pokazala je mentalnu snagu, ali i potvrdila da momčad posjeduje kvalitetu za potpunu dominaciju nad protivnikom poput Thuna, samo je potrebno takvu razinu igre održavati tijekom cijelog susreta.
Individualna kvaliteta kao ključan faktor
Kada kolektivna igra nije na najvišoj razini, prevagu donosi individualna kvaliteta, a Dinamo je ponovno dokazao da je ima napretek. Izjednačujući pogodak Mihe Zajca u 86. minuti stigao je kao plod pritiska, ali i sjajne akcije u kojoj su sudjelovali igrači s klupe. Taj trenutak je pokazao dubinu momčadi i sposobnost pojedinaca da riješe utakmicu jednim potezom. Upravo je ta individualna klasa ono što Dinamu daje prednost protiv organiziranih, ali kvalitetom inferiornih momčadi i često je ključ za prolazak u ovakvim dvobojima.