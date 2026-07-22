Ovih pet stvari o Dinamu mogli smo naučiti iz utakmice s Thunom

Dinamo je u prvoj službenoj utakmici sezone odigrao 1:1 protiv švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Iako rezultat na papiru djeluje povoljno uoči uzvrata u Zagrebu, sama izvedba na terenu otkrila je nekoliko ključnih slabosti, ali i potvrdila neke poznate snage. Utakmica na Stockhorn Areni pružila je pet važnih spoznaja o trenutnom stanju momčadi Marija Kovačevića na samom početku svojeg europskog puta.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Nesigurnost u zadnjoj liniji

Prvi i najočitiji problem bila je nestabilnost obrane. Cijela zadnja linija djelovala je nesigurno, a to se posebno vidjelo kod primljenog pogotka u 20. minuti, kada je Brighton Labeau iskoristio neodlučnost Dinamove obrane i vratara Ivana Filipovića. Švicarci, koji su u utakmicu ušli kao autsajderi, lako su dolazili u opasne zone i stvarali prilike. Ova utakmica je pokazala da je uigravanje obrambenog bloka prioritet za stručni stožer u nadolazećem razdoblju jer će ozbiljniji protivnici takve pogreške kažnjavati s puno većom efikasnošću.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Problemi s prilagodbom na podlogu

Dinamovi igrači vidno su se mučili s prilagodbom na specifične uvjete, ponajprije na umjetnu travu stadiona u Thunu. Neuobičajena podloga utjecala je na kontrolu lopte, brzinu kretanja i općenitu povezanost u igri, naročito u prvom dijelu susreta. Akcije su bile spore i često neprecizne, a igrači su djelovali kao da se ne osjećaju ugodno. Iako je to objektivna poteškoća, momčad Dinamova kalibra mora pronaći brža rješenja za takve izazove, pogotovo u ranim fazama europskih natjecanja gdje su takva gostovanja česta.

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Vidljiv manjak natjecateljskog ritma

Kao što je često slučaj na otvaranju sezone, momčadi je nedostajalo svježine i natjecateljskog ritma. Dinamo je u prvih pola sata djelovao uspavano, bez prave energije i agresivnosti. Protok lopte bio je spor, a igrači su teško ulazili u duele, dopuštajući Thunu da dominira uvodnom fazom utakmice. Bilo je očito da momčad još uvijek traži pravu formu nakon pripremnog perioda. Iako se stanje popravilo u nastavku, početna letargija mogla je skupo koštati hrvatskog prvaka.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Reakcija i dominacija u drugom poluvremenu

Potpuno druga slika viđena je u nastavku. Dinamo je u drugo poluvrijeme ušao znatno odlučnije i agresivnije. Momčad je bila dinamičnija, igrači su bili čvršći u duelima, a posjed lopte se pretvorio u konkretan pritisak na gol domaćina. Stvoreno je nekoliko dobrih prilika, a igra je konačno nalikovala onoj kakvu navijači očekuju. Ta promjena pristupa pokazala je mentalnu snagu, ali i potvrdila da momčad posjeduje kvalitetu za potpunu dominaciju nad protivnikom poput Thuna, samo je potrebno takvu razinu igre održavati tijekom cijelog susreta.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Individualna kvaliteta kao ključan faktor

Kada kolektivna igra nije na najvišoj razini, prevagu donosi individualna kvaliteta, a Dinamo je ponovno dokazao da je ima napretek. Izjednačujući pogodak Mihe Zajca u 86. minuti stigao je kao plod pritiska, ali i sjajne akcije u kojoj su sudjelovali igrači s klupe. Taj trenutak je pokazao dubinu momčadi i sposobnost pojedinaca da riješe utakmicu jednim potezom. Upravo je ta individualna klasa ono što Dinamu daje prednost protiv organiziranih, ali kvalitetom inferiornih momčadi i često je ključ za prolazak u ovakvim dvobojima.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL