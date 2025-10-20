ŠVEDSKA BAJKA /

Ispisana je najluđa priča ove sezone: 'Ribari' su postali najmanji europski prvaci ikada

Foto: Björn Larsson Rosvall/tt/shutterstock Editorial/profimedia

Mjällby je ribarsko selo od 1300 stanovnika, sada su prvaci Švedske

20.10.2025.
21:22
Dominik Franculić
Björn Larsson Rosvall/tt/shutterstock Editorial/profimedia
Švedski Mjällby ispisao je povijest! Postali su pobjedom u Göteborgu službeno prvaci švedske i ispričali bajku koju pomno prati cijela Europa. Mjällby je ribarsko naselje od 1300 stanovnika, a svi su na stadionu slavili naslov.

Ovo je pravo malo čudo jer je riječ o malom klubu koji nikada nije bio prvak švedske, imaju jedan od najmanjih budžeta u ligi i prije samo sedam godina igrali su u trećem rangu. Trebala bi se cijela jedna knjiga napisati samo o trivijama i zanimljivostima vezanim za ovaj naslov.

Trener ima nevjerojatnu životnu priču

Naime, kapetan Jesper Gustavsson u klubu je od 2013. godine i igra za klub od kada su se borili za ostanak u trećoj ligi. Trener Anders Torstensson također ima ludu priču. On je bio član ovog kluba kao igrač, ali nikada nije nastupio za prvu momčad je proveo deset godina u švedskoj vojsci. 

Foto: Michael Erichsen/bildbyran Photo Agency/profimedia

Nakon vojske bio je ravnatelj u školi i trenirao lokalni nogometni klub prije nego je preuzeo Mjällby, a nedavno mu je dijagnosticirana kronična limfocitna leukemija. Da stvar bude bolja, Mjällby se do naslova prošetao. Osvojili su naslov tri kola prije kraja, a od 27 utakmica pobijedili su 20. 

 

 

Stadion Strandvallen (Preveo bi se kao Zid plaže jer se nalazi doslovno uz more) prima 6.500 gledatelja u mjestu Hällevik iako u selu živi 813 stanovnika. Tako je Mjällby postao klub iz najmanjeg mjesta ikada koje je dalo državnog prvaka u Europi. 

