Dok čeka suđenje za ubojstvo roditelja, Nick Reiner povukao je potez koji je izazvao nevjericu

Nick Reiner (32), sin slavnog redatelja Roba Reinera i producentice Michele Singer Reiner, optužen je da ih je u prosincu 2025. brutalno usmrtio u njihovu domu u Los Angelesu. Dok čeka suđenje koje bi ga moglo poslati na doživotni zatvor ili čak osuditi na smrt, pokrenuo je bizarnu pravnu bitku. Od suda zahtijeva pristup milijunskom fondu koji su mu upravo roditelji ostavili, a sve kako bi tim novcem platio vrhunskog odvjetnika koji bi ga trebao obraniti od optužbi za njihovo ubojstvo, piše CNN.

U peticiji podnesenoj Višem sudu okruga Los Angeles, Nick Reiner traži hitnu isplatu polovice sredstava iz zaklade vrijedne 1,5 milijuna dolara koju su njegovi roditelji osnovali na njegovo ime.

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"Uvjeti Nickove zaklade nisu komplicirani i nisu predmet razumnog spora", stoji u podnesku. "Njegovi roditelji ostavili su nedvosmislene upute o tome kada mu se sredstva moraju isplatiti."

Svrha je jasna, Nick Reiner želi ponovno angažirati Alana Jacksona, jednog od najtraženijih američkih odvjetnika za kaznenu obranu. Jackson ga je u početku zastupao, ali se morao povući u siječnju "jer očekivano financiranje nije realizirano". Nicka sada zastupa javni branitelj.

Je li neubrojivost jedini izlaz?

Obrana bi se mogla usmjeriti na dokazivanje neubrojivosti. Ako bi se utvrdilo da je Nick u vrijeme zločina patio od teške duševne bolesti, poput shizofrenije, to bi moglo značiti da mu je nedostajala namjera potrebna za primjenu "Slayer Statutea". U tom slučaju, unatoč stravičnom činu, pravno bi mogao imati pravo na nasljedstvo.

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Ovaj slučaj podsjeća na druge poznate američke paricide. Braća Lyle i Erik Menendez, osuđeni 1996. za ubojstvo svojih roditelja, bili su spriječeni naslijediti njihovo bogatstvo vrijedno desetke milijuna dolara.

U slučaju obitelji Reiner, ulozi su golemi. Bogatstvo Roba i Michele Reiner procjenjuje se na više od 200 milijuna dolara. Ukoliko Nick bude osuđen, njegov dio bi se najvjerojatnije podijelio između ostale djece: brata Jakea, sestre Romy te Tracy Reiner, kćeri koju je Rob posvojio u prvom braku s redateljicom Penny Marshall.

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Podsjetimo, Nick Reiner je uhićen 15. prosinca 2025., dan nakon što su tijela njegovih roditelja pronađena s višestrukim ubodnim ranama. Od tada je u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Izjasnio se nevinim, a sljedeće preliminarno ročište zakazano je za rujan 2026. godine.