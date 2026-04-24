TRAŽI LJUBAV I SUOSJEĆANJE

Sin Roba Reinera progovorio o tragediji: 'Oteto mi je sve, neće vidjeti moje vjenčanje ni unuke'

Sin Roba Reinera progovorio o tragediji: 'Oteto mi je sve, neće vidjeti moje vjenčanje ni unuke'
Foto: Profimedia

Jake Reiner napisao je potresnu objavu 'Mama i tata: središte mog života' gdje se prisjeća svojih roditelja koje je tragično izgubio

24.4.2026.
Jake Reiner (34) je u potresnoj objavi pod naslovom "Mama i tata: središte mog života" otvoreno progovorio o nezamislivoj boli nakon što su njegovi roditelji Rob i Michelle Reiner bili ubijeni u svom domu. Istaknuo je da se osjeća da mu je "oteto" mnogo životnih trenutaka koje više nikada neće podijeliti s roditeljima. 

Jake je u objavi opisao kako mu gubitak i dalje djeluje nestvarno. Priznao je da se svako jutro budi s nadom da je sve samo loš san i da su mu roditelji još uvijek živi.  

Foto: Michael loccisano/Getty images/Profimedia

'Neće vidjeti moje vjenčanje niti upoznati djecu' 

"Oduzeto mi je toliko toga tog dana. Moji roditelji neće biti na mom vjenčanju, neće upoznati moje buduće dijete i neće vidjeti moju karijeru koju tek pokušavam izgraditi", naglasio je što je izgubio. 

Jake je napisao da ga situacija ispunjava tugom i bijesom posebice kada razmišlja kroz kakav su strah njegovi roditelji prolazili u posljednjim trenucima. 

Majka je bila 'motor' obitelji, a tata uzor 

Glavni fokus objave ipak je stavio na njihovu uspomenu. Ukratko je spomenuo sudski postupak i naglasio da neke stvari želi zadržati privatnima. Reiner je nadodao da on govori u svoje ime i da će njegova sestra Romy (28) ispričat svoju stranu priče kada bude spremna. 

U emotivnom osvrtu prisjetio se i svojih roditelja. Majku je opisao kao „motor” obitelji koja je organizirala svaki praznik i putovanje, dok mu je otac bio uzor kroz zajedničku ljubav prema baseball klubu Dodgers. Otkrio je da mu odlazak na stadion i danas teško pada jer ga sve podsjeća na oca.

Foto: Jeffrey Mayer/MPI/Capital pictures/Profimedia

Traži samo ljubav i suosjećanje 

Objavu je završio apelom javnosti, a u ovom teškom razdoblju tražio je samo jedno - ljubav i suosjećanje za njegovu obitelj dok prolaze kroz proces tugovanja.

Podsjetimo, najmlađa kći Romy 14. prosinca pronašla je beživotna tijela svojih roditelja u njihovom domu. Utvrđeno je da su Rob i Michele nekoliko sati ranije ubijeni oštrim predmetom, a njihov sin Nick (32) osumnjičen je za ubojstvo i od tada se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
