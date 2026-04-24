Sin Roba Reinera progovorio o tragediji: 'Oteto mi je sve, neće vidjeti moje vjenčanje ni unuke'

Jake Reiner (34) je u potresnoj objavi pod naslovom "Mama i tata: središte mog života" otvoreno progovorio o nezamislivoj boli nakon što su njegovi roditelji Rob i Michelle Reiner bili ubijeni u svom domu. Istaknuo je da se osjeća da mu je "oteto" mnogo životnih trenutaka koje više nikada neće podijeliti s roditeljima.

Jake je u objavi opisao kako mu gubitak i dalje djeluje nestvarno. Priznao je da se svako jutro budi s nadom da je sve samo loš san i da su mu roditelji još uvijek živi.

'Neće vidjeti moje vjenčanje niti upoznati djecu'

"Oduzeto mi je toliko toga tog dana. Moji roditelji neće biti na mom vjenčanju, neće upoznati moje buduće dijete i neće vidjeti moju karijeru koju tek pokušavam izgraditi", naglasio je što je izgubio.

Jake je napisao da ga situacija ispunjava tugom i bijesom posebice kada razmišlja kroz kakav su strah njegovi roditelji prolazili u posljednjim trenucima.

Majka je bila 'motor' obitelji, a tata uzor

Glavni fokus objave ipak je stavio na njihovu uspomenu. Ukratko je spomenuo sudski postupak i naglasio da neke stvari želi zadržati privatnima. Reiner je nadodao da on govori u svoje ime i da će njegova sestra Romy (28) ispričat svoju stranu priče kada bude spremna.

U emotivnom osvrtu prisjetio se i svojih roditelja. Majku je opisao kao „motor” obitelji koja je organizirala svaki praznik i putovanje, dok mu je otac bio uzor kroz zajedničku ljubav prema baseball klubu Dodgers. Otkrio je da mu odlazak na stadion i danas teško pada jer ga sve podsjeća na oca.

Traži samo ljubav i suosjećanje

Objavu je završio apelom javnosti, a u ovom teškom razdoblju tražio je samo jedno - ljubav i suosjećanje za njegovu obitelj dok prolaze kroz proces tugovanja.

Podsjetimo, najmlađa kći Romy 14. prosinca pronašla je beživotna tijela svojih roditelja u njihovom domu. Utvrđeno je da su Rob i Michele nekoliko sati ranije ubijeni oštrim predmetom, a njihov sin Nick (32) osumnjičen je za ubojstvo i od tada se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja na slobodu uz jamčevinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani u nevjerici gledaju račune! Voda duplo poskupjela: 'Obećali su nam umjereno povećanje'