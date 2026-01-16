Novi detalji šokiraju: Sin slavnog redatelja godinama bio pod skrbništvom prije ubojstva

Nick Reiner, sin američkog glumca i redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Reiner, godinama se borio s teškim problemima mentalnog zdravlja i ovisnošću. Novootkriveni sudski dokumenti pokazuju da je Reiner bio pod skrbništvom nekoliko godina prije nego što su njegovi roditelji pronađeni mrtvi u obiteljskoj kući u Los Angelesu. Prema pisanju New York Timesa, skrbništvo je trajalo od 2020. do 2021. godine.

Imenovan skrbnik i upozorenja na ozbiljnu bolest

Za Reinerova skrbnika tada je imenovan licencirani povjerenik Steven Baer, koji je mentalne bolesti opisao kao „epidemiju koja je duboko pogrešno shvaćena“. Cijeli slučaj nazvao je „užasnom tragedijom“, naglasivši koliko su takvi problemi često zanemareni dok ne dođe do krajnjih posljedica.

Ubojstvo roditelja i kazneni postupak

Podsjetimo, Rob Reiner, poznati glumac i redatelj, i njegova supruga Michele Reiner pronađeni su mrtvi 14. prosinca u svom domu. Nick Reiner uhićen je iste večeri te je optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja. Prvi put se pred sudom pojavio 17. prosinca, kada njegov tadašnji odvjetnik Alan Jackson nije iznio priznanje u njegovo ime.

Na ročištu 7. siječnja Jackson je objavio da se povlači iz slučaja, nakon čega je Reineru dodijeljena obrana po službenoj dužnosti. Ured javnog branitelja okruga Los Angeles odbio je komentirati navode o ranijem skrbništvu i zdravstvenom stanju optuženog.

Nakon uhićenja, Reiner je privremeno smješten pod pojačani nadzor zbog opasnosti od samoubojstva, u posebnoj jedinici za mentalno zdravlje zatvorskog kompleksa Twin Towers. I ranije je javno govorio o svojim problemima – tijekom promocije poluautobiografskog filma „Being Charlie“ priznao je da se od tinejdžerskih dana borio s teškom ovisnošću o drogama te da je do 22. godine više od 18 puta bio na rehabilitaciji.

Obiteljska tragedija bez komentara

Obitelj Reiner kratko se oglasila poručivši da ima „potpuno povjerenje u pravni proces“ te da neće dodatno komentirati tijek postupka. Nickova braća i sestre, Jake Reiner i Romy Reiner, u zajedničkoj izjavi opisali su smrt roditelja kao „užasan i razoran gubitak“, ističući da su im roditelji bili i najbolji prijatelji.

