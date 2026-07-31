Uobičajene pogreške koju ljudi rade pri vježbanju po vrućini: 'Nemojte ovo zanemariti'

Kada temperature naglo porastu tijekom toplinskog vala, možda se pitate koji je najbolji način da osigurate dovoljno tjelesne aktivnosti. Možda vas mami pomisao da ostanete kod kuće i jednostavno pričekate da vrućine popuste ili, pak, želite odraditi svoju dnevnu kvotu koraka i otići u večernju šetnju.

Ili je možda lokalna teretana s klimatizacijom najbolje mjesto za vas, gdje se možete držati svoje uobičajene rutine vježbanja. Stručnjakinja za fitness Jess Bass podijelila je svoja razmišljanja o ovoj temi, piše Express.

"Česta pogreška koju ljudi rade za vrijeme vrućina jest uvjerenje da vježbanje mora biti ili 'sve ili ništa'. To nije točno. Zapravo, jedna od najučinkovitijih stvari koje možete učiniti tijekom toplinskog vala jest smanjiti intenzitet vježbanja umjesto da potpuno prestanete s kretanjem."

Jess je otkrila da možete prilagoditi svoje aktivnosti kako biste osigurali odgovarajuću razinu kretanja. "Zamjena trčanja pilatesom, vježbama mobilnosti ili vježbama snage u rashlađenom prostoru pomaže vam da ostanete aktivni, a pritom manje opterećujete tijelo", istaknula je.

"Cilj nije forsirati se unatoč vrućini, već nastaviti s kretanjem na način koji pogoduje vašem tijelu, umjesto da ga izlažete nepotrebnom stresu."

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Kako trenirati na velikim vrućinama?

Opomenula je kako je bolje odraditi kvalitetan trening nego se silom tjerati na napor unatoč visokim temperaturama. Jess je rekla: "Vaše tijelo već ulaže dodatni napor kako bi reguliralo tjelesnu temperaturu, stoga ovo nije vrijeme za obaranje osobnih rekorda ili forsiranje unatoč umoru".

"Umjesto toga, odlučite se za kraće treninge nižeg intenziteta koji stavljaju naglasak na snagu, mobilnost i kontrolu. Pilates je osobito pogodan za vruće vrijeme jer pomaže u razvoju snage, stabilnosti i fleksibilnosti bez potrebe za dugotrajnim naporom visokog intenziteta."

Još jedan koristan savjet jest razmisliti o tome kada vježbate. Jess je kazala: "Rana jutra i kasne večeri općenito su hladniji dijelovi dana, zbog čega je kretanje ugodnije, a fiziološki napor uzrokovan vježbanjem na vrućini manji. Jednako je važno održavati hidrataciju prije, tijekom i nakon aktivnosti."

Također je istaknula da treba obratiti pozornost na ključne znakove koji upućuju na to da je vrijeme za usporavanje. Stručnjakinja je rekla: "Nemojte zanemariti znakove upozorenja poput vrtoglavice, mučnine ili pretjeranog umora – to su načini na koje vam tijelo poručuje da ste već dosegli svoje granice."

Instruktorica fitnessa naglasila je da je ključna dosljednost. Objasnila je: "Čak i 20 do 30 minuta svrhovitog kretanja može pomoći u održavanju snage, pokretljivosti i zdravlja zglobova. Toplinski val trebao bi nas potaknuti da prilagodimo svoje navike vježbanja, a ne da ih potpuno napustimo."

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