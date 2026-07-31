Liječnica (70) nožem nasrnula na bivšu snahu, sin je imao zabranu prilaska

Neimenovana njemačka liječnica (70) osumnjičena je za pokušaj ubojstva bivše djevojke svog sina u krvavom napadu usred Frankfurta u nedjelju popodne. Brzom reakcijom policije spriječena je tragedija, piše Fenix.

Tužiteljstvo vjeruje da se radi o unaprijed planiranom pokušaju ubojstva. Prema navodima policije, 37-godišnja žena oko 15 sati šetala je s muškim pratiteljem u blizini željeznog mosta Eiserner Steg, kada joj je 70-godišnja osumnjičenica prišla s leđa. Navodno ju je povukla za kosu i napala nožem.

Žrtva je zadobila lakše posjekotine po vratu i licu, dok je 33-godišnji prolaznik, koji je zajedno s pratiteljem pomogao svladati napadačicu do dolaska policije, prošao s posjekotinom na prstu.

Kod sina pronađeni pištolj, streljivo i nož

Policija je ubrzo utvrdila da je osumnjičena majka 47-godišnjeg bivšeg partnera napadnute žene. Protiv njega je ranije bio izrečen sudski nalog kojim mu je zabranjeno približavanje i kontakt sa žrtvom. Istražitelji sumnjaju da su upravo zbog toga majka i sin razvili snažnu mržnju prema 37-godišnjakinji te planirali napad.

Policija je iste večeri uhitila 47-godišnjaka ispred njegova stana. U njegovom automobilu pronađeni su vatreno oružje, streljivo i nož. Susjedi tvrde da je tijekom uhićenja više puta ponavljao kako nema nikakve veze s napadom.

Protiv njegove majke određen je istražni zatvor zbog sumnje na pokušaj ubojstva i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, dok je dan kasnije istražni zatvor određen i njezinu sinu.

Tužiteljstvo: Moguće je spriječen femicid

Viši državni odvjetnik izjavio je kako postoje ozbiljne indicije da je pravodobnim uhićenjem osumnjičenog muškarca spriječeno ubojstvo.

"Vrlo je moguće da je brzom istragom i uhićenjem spriječeno da mlada žena bude ubijena. Bez toga je moglo doći do femicida", poručio je. Odvjetnik 47-godišnjaka izjavio je da njegov klijent odlučno odbacuje sve optužbe te tvrdi da nije znao za navodne planove svoje majke.

Prema riječima branitelja, osumnjičeni je šokiran cijelim slučajem i tvrdi da nema objašnjenje za postupke svoje majke. S druge strane, odvjetnik 70-godišnje liječnice priopćio je da se njegova klijentica zasad neće očitovati o optužbama.