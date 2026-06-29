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Otkriven motiv masakra u Njemačkoj? Procurili i detalji o identitetu ubojice

Otkriven motiv masakra u Njemačkoj? Procurili i detalji o identitetu ubojice
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Foto: Ibrahim OT/AFP/Profimedia

Svjedok je ispričao kako je vidio mlađeg muškarca i ženu kako u srebrnom Mercedesu pokušavaju pobjeći s mjesta horora

29.6.2026.
20:26
Erik Sečić
Ibrahim OT/AFP/Profimedia
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Njemačka policija objavila je u ponedjeljak navečer detalje smrtonosne pucnjave u ustanovi za skrb o mladima u gradu Stadeu u kojoj je život izgubilo šest ljudi, javlja Fenix.

U priopćenju ističe kako rezultati dosadašnje istrage ne upućuju na femicid niti na politički motiv. Prema službenim informacijama, slučaj ima obiteljsku pozadinu. 

Kako je izvijestio Reuters, a prenio The Guardian, osumnjičenik je 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla. Prema navodima policije, bio je uključen u spor oko skrbništva nad svojom tromjesečnom kćeri. On i žena koja je bila s njim su uhićeni, a navodno je priveden i treći osumnjičenik. 

Bježali u Mercedesu 

Svjedok je ispričao da je vidio mlađeg muškarca i ženu kako u srebrnom Mercedesu pokušavaju pobjeći s mjesta horora. Prema njegovim riječima, vozač je odbio stati, a policija je potom na automobil ispalila najmanje 15 hitaca. Vozilo je naglo stalo, a na fotografijama se vidi da mu je probušena stražnja guma.

Podsjetimo, u pucnjavi su poginule četiri žene i dvojica muškaraca, a sve žrtve su zaposlenici ustanove. Njih pet život je izgubilo na licu mjesta, a šesta osoba ozljedama je podlegla u bolnici. 

Policija je ubrzo stigla na teren i ogradila područje. Stanovnicima je isprva poručila da izbjegavaju područje, no kasnije je istaknula da više ne postoji opasnost. 

NjemačkaUbojstvoPolicija
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