Otkriven motiv masakra u Njemačkoj? Procurili i detalji o identitetu ubojice

Njemačka policija objavila je u ponedjeljak navečer detalje smrtonosne pucnjave u ustanovi za skrb o mladima u gradu Stadeu u kojoj je život izgubilo šest ljudi, javlja Fenix.

U priopćenju ističe kako rezultati dosadašnje istrage ne upućuju na femicid niti na politički motiv. Prema službenim informacijama, slučaj ima obiteljsku pozadinu.

Kako je izvijestio Reuters, a prenio The Guardian, osumnjičenik je 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla. Prema navodima policije, bio je uključen u spor oko skrbništva nad svojom tromjesečnom kćeri. On i žena koja je bila s njim su uhićeni, a navodno je priveden i treći osumnjičenik.

Bježali u Mercedesu

Svjedok je ispričao da je vidio mlađeg muškarca i ženu kako u srebrnom Mercedesu pokušavaju pobjeći s mjesta horora. Prema njegovim riječima, vozač je odbio stati, a policija je potom na automobil ispalila najmanje 15 hitaca. Vozilo je naglo stalo, a na fotografijama se vidi da mu je probušena stražnja guma.

Podsjetimo, u pucnjavi su poginule četiri žene i dvojica muškaraca, a sve žrtve su zaposlenici ustanove. Njih pet život je izgubilo na licu mjesta, a šesta osoba ozljedama je podlegla u bolnici.

Policija je ubrzo stigla na teren i ogradila područje. Stanovnicima je isprva poručila da izbjegavaju područje, no kasnije je istaknula da više ne postoji opasnost.