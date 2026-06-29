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Pucnjava u Njemačkoj! Ubijeno pet ljudi: 'Izbjegavajte to područje'

Pucnjava u Njemačkoj! Ubijeno pet ljudi: 'Izbjegavajte to područje'
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Foto: Screenshot X

Policija i spasilačke službe u Stadeu provode veliku operaciju

29.6.2026.
14:23
danas.hr
Screenshot X
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Pet osoba poginulo je u pucnjavi koja se dogodila u njemačkom gradu Stadeu. Prema prvim informacijama, osumnjičenik je uhićen, javlja BildPolicija je navela da motiv zločina za sada nije poznat te da je istraga u tijeku.

Bild izvještava da je mjesto zločina ustanova za dobrobit mladih. Glasnogovornik policije potvrdio je da ima pet poginulih. Istražitelji su započeli prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka. Prema posljednjim informacijama, svi poginuli su bili odrasli. 

Informaciju o pet poginulih u središtu grada s 50.000 stanovnika policija je potvrdila oko 13.45 sati. Iznad centra grada kruže dva helikoptera, a policija i spasilačke službe u Stadeu provode veliku operaciju.

U pucnjavi su, prema prvim izvješćima policije, pucnji ispaljeni u području Dankersstraße u Stadeu (Donja Saska).

Apelira se na građane da izbjegavaju područje oko mjesta incidenta u Dankersstraße. "Molimo vas da izbjegavate područje!", objavila je Policijska uprava Lüneburga na peronu X.

Motivi nasilnog čina trenutno su potpuno nejasni.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka neposredno prije uhićenja. 

NjemačkaPucnjava
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