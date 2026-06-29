Pucnjava u Njemačkoj! Ubijeno pet ljudi: 'Izbjegavajte to područje'
Policija i spasilačke službe u Stadeu provode veliku operaciju
Pet osoba poginulo je u pucnjavi koja se dogodila u njemačkom gradu Stadeu. Prema prvim informacijama, osumnjičenik je uhićen, javlja Bild. Policija je navela da motiv zločina za sada nije poznat te da je istraga u tijeku.
Bild izvještava da je mjesto zločina ustanova za dobrobit mladih. Glasnogovornik policije potvrdio je da ima pet poginulih. Istražitelji su započeli prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka. Prema posljednjim informacijama, svi poginuli su bili odrasli.
Informaciju o pet poginulih u središtu grada s 50.000 stanovnika policija je potvrdila oko 13.45 sati. Iznad centra grada kruže dva helikoptera, a policija i spasilačke službe u Stadeu provode veliku operaciju.
U pucnjavi su, prema prvim izvješćima policije, pucnji ispaljeni u području Dankersstraße u Stadeu (Donja Saska).
Apelira se na građane da izbjegavaju područje oko mjesta incidenta u Dankersstraße. "Molimo vas da izbjegavate područje!", objavila je Policijska uprava Lüneburga na peronu X.
Motivi nasilnog čina trenutno su potpuno nejasni.
Na društvenim mrežama pojavila se i snimka neposredno prije uhićenja.