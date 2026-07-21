Znate li koliko će vas koštati ako autom upadnete u tračnice? 'Naplaćujemo maksimalne kazne'

Cijeli Zagreb postao je veliko gradilište! Raskopane ulice i obilasci svakodnevica su onih koji ljeto provode u glavnom gradu. Privremena regulacija prometa prisutna je na čak 24 lokacije.

Problem je u nepoštivanju prometnih propisa i žute linije, predviđene isključivo za javni prijevoz - tramvaje, autobuse, eventualno taxi vozila. No, zagrebački vozači često pokušavaj zaobići, brže proći raskrižje, a onda doslovno upadnu u još veći problem.

Više detalja otkrio nam je Andro Pavuna, pročelnik za promet Grada Zagreba, kojeg smo pitali zašto često vidimo kako automobili upadaju u radove po Zagrebu.

"Dok mi ovdje stojimo, deseci tisuća vozila prođu i ne upadnu, što znači da očito nije problem u signalizaciji, jer ako deseci tisuća ljudi skuže, a dva-tri upadnu, onda znamo gdje je problem. Dok smo ovdje stajali, vidjeli smo gdje je problem. Ljudi tipkaju po mobitelu i onda se nasanjkaju, mi smo ih maloprije upozoravali. Ljudi se nabiju tramvaju na stražnji dio, tako da ne drže dovoljan razmak i voze nepropisno po žutoj traci iza tramvaja. Naravno, ne uspiju onda vidjeti da je tu rupa pa upadnu u nju", objašnjava Pavuna.

Gdje su vozači posebno neoprezni?

Na pitanje koliko je dosad raspisano kazni, Pavuna navodi: "Svaki koji je upao dobio je kaznu, ove godine to je nažalost 30-ak vozila. Apsolutno maksimalne zakonski moguće kazne koje možemo naplatiti su 1320 eura, i mi ih naplaćujemo - naplatimo vađenje i 1.320 eura za pravnu osobu, 660 za fizičku u pravnoj i 260 za fizičku osobu."

Otkrio je i gdje su vozači posebno neoprezni. "Istaknuo bih lijeva skretanja, koja smo imali i kod Vjesnika. U vašu kameru sam govorio da molim ljude da ne ugrožavaju sebe i druge, par dana nakon toga čovjek je poginuo jer je skretao lijevo, gdje nije smio. Isto to se događa dok mi razgovaramo kod kazališta Trešnja. Ljudi znaju da ne smiju lijevo - ne radi se o tome da nije dovoljno dobro označeno - nego oni ulaze, rade nepropisne zahvate, ugrožavaju sebe i druge i ono što je najgore, oni će možda proći brže, ali iza sebe naprave zastoj i zagorčaju život ostalima", kaže Pavuna.

Specifičnost Selske

Specifična je i Selska ulica, koja je i prošlo ljeto bila raskopana. Pitali smo zašto je i sada. "Zanimljivo pitanje. Možete vidjeti po tragovima prijekopa. Prošle godine radio se plin, koji je bio u zapadnom dijelu kolnika i onda se vozilo po dvije trake, sa strane gdje se sada kopa vodovod. Naravno, mogli smo istovremeno raditi plinovod i vodovod, no onda bi Selska bila zatvorena u potpunosti cijelo ljeto", navodi naš sugovornik.

"Odabrali smo, da je pametnije i bolje, s obzirom na to da tu vozi i bus te da je to dosta velika žila kucavica, da je radije dva ljeta otvorena po pola, nego jedno ljeto zatvorena u potpunosti", dodaje Pavuna.

Pitali smo hoće li stići dovršiti sve radove do rujna. "Apsolutno, svi najveći radovi počeli su čim je škola završila i završit će prije nego što škola počne. To je apsolutna nužnost. Međutim, radovi će se nastaviti diljem grada jer jednostavno moramo nastaviti obnavljati infrastrukturu. Uostalom, neki radovi tipa obnova vijadukata i mostova traju mjesecima i godinama, tako da će se to svakako nastaviti", kaže Pavuna.

"Kao što prometnog kolapsa nema sada, neće ga biti ni na jesen. Bit će samo sve bolje i bolje", zaključuje sugovornik.