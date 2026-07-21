Gdje je danas? Ovako izgleda omiljena mama iz serije Moderna obitelj

Glumica Julie Bowen (56) rođena je 3. ožujka 1970. u Baltimoreu, a prije glumačke karijere studirala je na Brown Universityju i usavršavala glumu u New Yorku. Proslavila se ulogama u serijama poput Ed, Boston Legal i Lost, a najveći uspjeh ostvarila je kao Claire Dunphy u seriji Modern Family, za koju je osvojila dva Emmyja. Bila je udana za Scotta Phillipsa s kojim ima troje djece, a razveli su se 2018. godine. Nakon završetka Modern Family nastavila je glumiti i sudjelovati u novim televizijskim i filmskim projektima. Danas živi u Kaliforniji, posvećena je obitelji i i dalje je aktivna u svijetu zabave.

Kako se mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji.