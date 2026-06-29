Tinejdžer ubio brata pa pobjegao! Policija traži pomoć, ali uputila i ozbiljno upozorenje

Njemačka policija intenzivno traga za 18-godišnjakom kojeg sumnjiče za brutalno ubojstvo vlastitog 21-godišnjeg brata u gradu Kasselu, u saveznoj pokrajini Hessen. Zločin se dogodio u noći na nedjelju u stanu u gradskoj četvrti Waldau. Istražitelji sumnjaju da je 18-godišnjak ubio brata zadavši mu više snažnih udaraca tupim predmetom, čija priroda zasad nije utvrđena. Obdukcija je potvrdila je da je smrt nastupila uslijed teških ozljeda izazvanih tupom silom, piše Fenix.

Tijelo 21-godišnjaka pronađeno je nakon što su članovi obitelji prijavili njegov nestanak jer s njim dulje vrijeme nisu mogli stupiti u kontakt. Policija je potom u stanu pronašla beživotno tijelo mladića te odmah pokrenula istragu.

Osumnjičeni 18-godišnjak je u bijegu, a policija je zbog ozbiljnosti slučaja objavila javni poziv građanima za pomoć u njegovu pronalasku. Istodobno upozoravaju da mu se nitko ne pokušava samostalno približiti ili ga zaustaviti jer bi mogao biti opasan. Istraga je u tijeku, a motiv zločina za sada nije poznat. Policija prikuplja dokaze i nastavlja intenzivnu potragu za osumnjičenim.