Dijelovi Majina tijela pronađeni u septičkoj jami: Ispitan prijatelj Redera: 'Bio je ljubomoran'

Iskazima novih svjedoka na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje za stravičan femicid u Tenji kod Osijeka. Na suđenju Robertu Rederu danas je svjedočilo troje svjedoka, a odmah pri iskazu Martina Pavičića isključena je javnost zbog zaštite osobnog života žrtve.

„Iz njegovog iskaza barem onog dosadašnjeg proizlazi da ima spoznaje i svjedoči o nekim intimnim i drugim stvarima o odnosu prema žrtvi.“ Kaže Davor Petričević, zamjenik županijskog državnog odvjetnika ŽDO Osijek.

Iduću svjedokinju Anu Stanišić koju je kao agenticu za nekretnine Martin Pavičić pozvao da posreduje u prodaji kuće Rederovih sud je zatražio očitovanje o iskazu koji je Pavičić dao tijekom istrage.

„Moram napomenuti da me nakon Majinog nestanka prijateljica Ana Stanišić upoznala da je ona u razgovoru sa Slavom Kalićem došla do saznanja da je Roberto s istim bio u zatvoru u Požegi i da mu je navodno ispričao da će ubiti Maju.“ čita dio iskaza Martina Pavičića predsjednica sudskog vijeća Biljana Đilas.

Svjedokinja je rekla da se tog ne sjeća. „On je rekao da su oni bili zajedno u zatvoru, ali da je i Maja bila u zatvoru i da su se oni dovikivali preko žice. A da će on nju ubiti to ja, to ja ne mogu potvrditi jer ja se tog ne sjećam.“ kaže Ana Stanišić, poznanica Martina Pavičića.

Iskaz svjedoka

Svoja sjećanja o odnosu supružnika Reder na sudu je iznio je Robertov prijatelj Tomislav Penić. „Njena mama je pričala okolo da ju tuče i sve, znači mi smo došli kod njega u kuću pošto je ona kao bila u strahovima, ja sam pitao Majo jel te tuče i ona je pred njim rekla ne.“ kaže Tomislav Penić, prijatelj Roberta Redera.

Svjedok je potvrdio da su se Maja i Roberto svađali. „Mislim da je bio ljubomoran, smetalo mu je što ga vara s drugima, to znam.“ kaže Tomislav Penić.

„Jeste li ikada primijetili da bi Roberto bio nasilan prema njoj?“ pita Vladimir Burić, odvjetnik Roberta Redera. „Ne, nikada, ni prema njoj ni prema nikom drugom.“ odgovara Tomislav Penić.

Ispričao je i što se dogodilo kada je s Robertom nakon dva dana izbivanja došao u kuću u kojoj ih je dočekala Maja. „S vrata smo ušli unutra, prvo je zamahnula meni s nogom i onda kad smo sjeli smo dobili po šamar, sjedili smo on nije ni pričao, ona je nama držala predavanje, pola sata sam bio i otišao kući.“ kaže Tomislav Penić.

Nakon Majinog nestanka, svjedok kaže da mu je optuženik rekao da je otišla. „Da je sjela u bijeli auto zadarske ili dubrovačke tablice i otišla.“ kaže Tomislav Penić.

Kaže i kako mu je Reder ispričao da je imao dvije provale u kuću. „Prvi puta mu je netko s dvorišta ulazio zna da je pomaknuo cvijeće, kaktuse i da je razvaljen prozor bio, a drugi put je isto kada je otišao od mene, zvao me i rekao da mu je netko provalio u kuću.“ kaže Tomislav Penić.

Suđenje u slučaju Reder nastavlja se 17. srpnja, izvođenjem materijalnih dokaza.