Bankarice koje su ukrale 2,4 milijuna eura idu u istražni zatvor, oglasio se sud u Osijeku

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor protiv dvije osobne bankarice, koje tužiteljstvo tereti da su od klijenata protupravno prisvojile više od dva milijuna eura i pritom krivotvorile poslovnu dokumentaciju, izvijestili su u petak sa suda.

Protiv uhićenih bankarica osječko Županijsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje pritvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a sud je priopćio kako je istražni zatvor određen i zbog osnovane sumnje u kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave

Nakon što su uhićene tužiteljstvo je ispitalo 58-godišnju i 53-godišnju osumnjičenicu, a tereti ih se da su od listopada 2005. do. ožujka 2025. u Osijeku, kao osobne bankarice i blagajnice u jednoj banci, po dospijeću oročenih depozita klijenata banke, koji su bili evidentirani u računalnom sustavu banke, bez znanja i odobrenja klijenata s njihovih računa provodile isplate novca.

Tužiteljstvo sumnja da su bankarice to činile tako što su krivotvorile potpise klijenata na isplatnim dokumentima ili ih provodile bez isplatnih dokumenata, a novac neovlašteno uzimale i zadržale za sebe.

Fiktivni ugovori o oročenim depozitima

Također ih se tereti da novac koji bi klijenti donijeli u poslovnicu radi oročenja nisu uplaćivale na račun banke, već su ga neovlašteno zadržavale za sebe.

Pritom su sačinjavale fiktivne ugovore o oročenim depozitima i neistinite naloge za uplate, kako bi neistinito prikazale da je novac i dalje oročen, a koje nisu unosile u računalni sustav banke.

Kako bi prikrile neovlašteno uzimanje novca sumnja se da su si okrivljenice međusobno potpisivale potrebne blagajničke izvještaje, znajući da su ti izvještaji neistiniti, jer sadrže i one naloge koji su provedeni bez znanja i odobrenja klijenata.

Sumnja se da su si tako pribavile veliku protupravnu imovinsku korist, od najmanje 2.26 milijuna eura, 95.355 američkih dolara i 29.880, švicarskih franaka, istovremeno oštetivši banku za navedene iznose.

