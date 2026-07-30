Kek komentirao pobjedu protiv Derryja: 'Nismo dobro ušli u utakmicu, ali smo zasluženo prošli'

Nogometaši Rijeke su u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige slavili protiv Derryja 1-0 i sa ukupnih 2-0 prošli u treće pretkolu.

Nakon slavlja u Sjevernoj Irskoj trener momčadi s Kvarnera, Matjaž Kek dao je izjavu za službenu stranicu kluba:

"Mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovom načinu igranja. U pravom trenutku smo dali gol. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad odmah se okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je jako bitno", rekao je Kek pa nastavio:

"Meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju, čestitke igračima danas na pobjedi, oni su to izborili na terenu. Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Znamo svi da možemo bolje i da ćemo biti bolji kako vrijeme prolazi sa svakim treningom".