Od čega je umro Franco Baresi? Njegove posljednje godine obilježila je borba s teškom bolešću

Legendarni talijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80-ih i 90-ih godina s kojom je osvojio tri naslova prvaka Europe i šest naslova talijanskog prvaka, preminuo je u 66. godini života, objavio je milanski klub u petak.

"Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija, koji će, baš kao i njegov dres s brojem 6, zauvijek ostati neodvojiv i temeljni dio klupske DNK i povijesti", objavio je Milan, klub u kojem je 2020. godine postao počasni potpredsjednik.

Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. -iako nije nastupio na samom turniru - te finalist 1994., Baresi se smatra jednim od najvećih *libera* u povijesti.

AC Milan nije naveo uzrok smrti Baresija, koji je u kolovozu 2025. bio podvrgnut operaciji uklanjanja čvora na plućima.

"Dragi navijači, trebat će mi neko vrijeme da povratim punu snagu", izjavio je tada.

Njegove posljednje godine obilježila je borba s teškom bolešću. Zdravstveni problemi postali su javni, a situacija je bila toliko osjetljiva da je nedavno Milan morao službeno demantirati lažne vijesti o njegovoj smrti, potvrdivši tek da prolazi kroz "teško i delikatno razdoblje". Nažalost, legendarni kapetan na kraju nije uspio dobiti svoju najvažniju bitku.