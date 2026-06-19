Sprema se financijska oluja: Ova četiri horoskopska znaka bi mogla ostati bez novca u trenu

Lipanj donosi mjesec astroloških kontrasta. Nakon relativno mirnog početka, druga polovica mjeseca uvodi nas u razdoblje intenzivnih planetarnih promjena koje će redefinirati naš odnos prema novcu i stabilnosti.

Dok Sunce u Blizancima potiče komunikaciju i razmjenu ideja, na horizontu se sprema kozmička oluja koja će svoj vrhunac dosegnuti u posljednjem tjednu.

Glavni pokretači ove energetske bure su Merkur, planet komunikacije i trgovine, koji 29. lipnja kreće u svoj zloglasni retrogradni hod, te Jupiter, planet ekspanzije, koji 30. lipnja ulazi u vatrenog Lava.

Ova planetarna previranja donijet će valove nesigurnosti i izazova, a astrolozi posebno upozoravaju četiri horoskopska znaka da pripaze na svoje financije kako bi izbjegli neugodne posljedice.

Astrološka klima pogoduje nepromišljenosti

Kraj lipnja obilježen je nizom planetarnih aspekata koji zahtijevaju dodatan oprez. Ulazak Marsa, planeta akcije i sukoba, u znak Blizanaca 28. lipnja ubrzat će tempo i potaknuti verbalne okršaje, što može dovesti do ishitrenih odluka i argumenata oko novca. Već sljedećeg dana, 29. lipnja, Merkur kreće retrogradno u osjetljivom znaku Raka, što će trajati sve do 23. srpnja.

Ovaj tranzit poznat je po stvaranju kaosa u komunikaciji, tehnologiji i putovanjima. U Raku, njegove će manifestacije biti obojene emocijama, što znači da će odluke, uključujući i one financijske, biti vođene osjećajima, a ne logikom.

Istog dana događa se i pun Mjesec u discipliniranom Jarcu, koji donosi kulminaciju poslovnih i financijskih ciklusa, tjerajući nas da se suočimo s realnošću naših budžeta i dugoročnih ciljeva. Ova intenzivna astrološka zbivanja stvaraju savršene uvjete za financijske pogreške i neočekivane troškove.

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Blizanci: Impulzivna potrošnja kao najveći neprijatelj

Za blizance, čiji je vladar upravo Merkur, kraj lipnja donosi dvostruki izazov. S Marsom koji ulazi u njihov znak, osjetit će nalet energije i samopouzdanja, no ta ista energija mogla bi ih gurnuti u nepromišljene troškove.

Rizik od impulzivne potrošnje bit će iznimno visok, a sitni izdaci, posebno u online kupovini, mogli bi se nagomilati i stvoriti ozbiljnu rupu u budžetu.

Retrogradni Merkur dodatno komplicira situaciju, donoseći mogućnost kašnjenja uplata, neočekivanih kvarova i administrativnih problema koji zahtijevaju hitne izdatke.

Astrolozi savjetuju blizancima da se odupru iskušenju i ne donose važne financijske odluke pod pritiskom. Ovo je razdoblje u kojem će novac doslovno prolaziti kroz njihove ruke, stoga je ključno vježbati disciplinu i odgoditi sve veće kupnje za stabilnije razdoblje.

Vaga: Neispunjena obećanja i neočekivani troškovi

Vage bi se krajem mjeseca mogle naći u financijskom škripcu zbog izazova u karijeri i partnerskim odnosima. Moguće je da će se oslanjati na obećanja koja se neće ostvariti, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija s isplatama i poslovnim dogovorima.

Retrogradni Merkur unosi zbrku u komunikaciju, stoga je važno da sve dogovore provjere dva puta i ne uzimaju tuđe riječi zdravo za gotovo.

Osim poslovnih izazova, vage bi se mogle suočiti i s većim izdacima vezanim za dom ili obitelj. Pun Mjesec u Jarcu 29. lipnja može donijeti završetak nekog projekta uređenja doma, ali i neočekivane troškove popravaka.

Financijska napetost mogla bi narušiti i harmoniju u partnerskim odnosima, pa je ključno otvoreno razgovarati o budžetu i zajedničkim planovima.

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Ribe: Emocije nadvladavaju razum i prazne novčanik

Kod riba, financijski problemi krajem lipnja gotovo će sigurno proizaći iz odluka donesenih na temelju emocija, a ne razuma. Merkur u vodenom znaku Raka pojačat će njihovu urođenu osjetljivost, što ih čini podložnijima trošenju novca kako bi ugodili drugima ili sebi pružili emocionalnu utjehu.

Troškovi povezani s ljubavnim odnosima, obitelji ili kreativnim projektima mogli bi drastično premašiti njihove stvarne mogućnosti. Problem će nastati kada shvate da se računi ne mogu platiti dobrim namjerama.

Astrolozi upozoravaju ribe da budu svjesne ove sklonosti i da pokušaju zadržati realan pogled na svoje financije. Prije bilo kakve veće kupnje, trebale bi se posavjetovati s nekim tko je racionalniji ili jednostavno prespavati odluku.

Ovan: Lekcije o strpljenju dolaze uz visoku cijenu

Ovnovi bi tijekom lipnja mogli naučiti važnu, ali skupu financijsku lekciju o strpljenju. Njihova prirodna sklonost brzopletosti postat će najveći neprijatelj njihovog novčanika. S njihovim vladarom Marsom u brbljavim Blizancima, bit će nestrpljiviji nego inače i skloni donošenju odluka u trenutku.

To može rezultirati neplaniranim troškovima vezanim uz kuću, automobil ili članove obitelji. Mogući su iznenadni kvarovi koji će zahtijevati hitne i skupe popravke. Iako situacija ne mora biti dramatična, zahtijevat će znatno više discipline i izbjegavanje kupnje pod utjecajem trenutnog impulsa.

Ovo je vrijeme kada je mudrije usporiti, pažljivo analizirati situaciju i napraviti plan prije nego što posegnu za novčanikom.