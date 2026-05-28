Pakao ispod zemlje: Ruski vojnici koriste naftovode za prodor kod Harkiva, rijetki prežive

Ruske okupacijske vlasti privremeno su blokirale promet na ključnoj logističkoj autocesti R-280, poznatoj i kao ruta "Novorosija", nakon niza ukrajinskih napada dronovima na okupiranom jugu Ukrajine. Informaciju je 26. svibnja objavila ukrajinska 412. brigada Nemesis putem Telegrama.

Riječ je o prometnici koja povezuje okupirane ukrajinske gradove Mariupolj, Melitopolj i Simferopolj na okupiranom Krimu te predstavlja jedan od najvažnijih logističkih koridora za opskrbu ruskih snaga vojnom opremom, gorivom i drugim zalihama, piše Kyiv Independent.

Ukrajinska brigada tvrdi da je u napadima koristila novi "tajni" jurišni dron, koji je, prema njihovim navodima, duboko iza ruskih linija uništio desetke vojnih kamiona i cisterni za gorivo.

Ukrajinska kampanja udara

"Koristimo tajna udarna ‘krila’ koja prije nisu viđena u javnosti. Zahvaljujući bliskoj suradnji između 412. brigade Nemesis i proizvođača, uspjeli smo stvoriti sustav savršeno prilagođen ovim specifičnim zadacima", poručili su iz brigade.

Nakon napada, Rusija je navodno ograničila kretanje teške vojne tehnike duž autoceste, dok ukrajinske snage nastavljaju gađati vozila koja pokušavaju zaobići glavnu prometnicu koristeći zemljane i poljske putove.

Napadi su dio šire ukrajinske kampanje udara na operativnu dubinu bojišta, usmjerene na ciljeve između 20 i 200 kilometara iza linije fronte. Na meti su sustavi protuzračne obrane, zapovjedna mjesta, skladišta goriva i streljiva te logistička vozila.

Naftovodi kao podzemne rute

Istodobno, žestoke borbe vode se i na sjeveroistoku zemlje, u području Kupjanska u Harkivskoj oblasti, gdje ruske snage koriste napuštene sovjetske naftovode kao podzemne rute za infiltraciju prema ukrajinskim položajima.

Glavni narednik ukrajinske brigade Hartija, poznat pod pozivnim znakom "Tovsty", opisao je situaciju kao iscrpljujuću borbu protiv neprekidnih pokušaja proboja.

"Najdulje što ruski vojnik može preživjeti nakon izlaska iz cjevovoda jest oko sat vremena, ali obično je to svega deset minuta", rekao je za Kyiv Independent.

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage mjesecima prate izlaze iz cjevovoda, eliminiraju vojnike koji se pojavljuju i zatrpavaju prolaze, dok ruske postrojbe neprestano traže nove točke izlaska.