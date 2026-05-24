Trumpov sin oženio glamuroznu ljepoticu: Ona objavila objavila znakovitu poruku od četiri riječi

Bettina Anderson (39), novopečena supruga Donalda Trumpa Jr. (48), podijelila je djelić bračne sreće nakon što je par u tajnosti izmijenio zavjete na Floridi. Glamurozna pripadnica visokog društva objavila je na Instagramu dirljivu posvetu novom suprugu, prvi put pokazavši njihove vjenčane prstene.

Foto: Instagram

Par se zakonski vjenčao 21. svibnja na privatnoj ceremoniji u West Palm Beachu, u domu Bettinine sestre. Dva dana kasnije, u subotu, uslijedilo je opuštenije slavlje na privatnom otoku na Bahamima. Obje proslave bile su iznimno intimne, s manje od pedeset gostiju, uključujući samo najužu obitelj i bliske prijatelje. Proslavi su nazočila braća i sestre Donalda Jr.-a, Ivanka (44), Eric (42) i Tiffany (32) sa supružnicima, te petero njegove djece iz prvog braka s Vanessom Trump (48).

'Zauvijek tvoja, zauvijek moj'

Sretnu vijest Bettina je potvrdila crno-bijelom fotografijom na Instagramu na kojoj ona i Donald Jr. drže ruke, jasno pokazujući svoje jednostavne srebrne burme. "Zauvijek tvoja, zauvijek moj", napisala je uz fotografiju, dodavši emoji bijelog srca. Ubrzo je uslijedila i druga romantična poruka: "Cijela poanta je udati se za svog najboljeg prijatelja."

Predsjednik Trump propustio vjenčanje

Otac mladoženje, američki predsjednik Donald Trump, potvrdio je da neće prisustvovati proslavi na otoku zbog državničkih poslova. "Okolnosti vezane uz Vladu i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama mi to ne dopuštaju", stoji u njegovoj izjavi. Par je prvotno razmatrao vjenčanje u Bijeloj kući, no prema izvorima za CNN, odustali su od te ideje smatrajući je neprikladnom zbog trenutnih geopolitičkih napetosti. Odlučili su se za manju ceremoniju kako bi izbjegli neželjenu medijsku pažnju i potencijalne kritike.

Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

Novi početak za predsjednikovog sina

Ovo je drugi brak za Donalda Trumpa Jr., koji se 2018. godine razveo od Vanesse Trump nakon dvanaest godina braka. Nakon toga bio je zaručen s Kimberly Guilfoyle (57), no veza je prekinuta 2024. godine. Njegova veza s Bettinom Anderson, modelom i filantropkinjom iz Palm Beacha koja je diplomirala povijest umjetnosti na Sveučilištu Columbia, započela je nedugo zatim, a predsjednik Trump je njihove zaruke objavio na božićnoj zabavi u Bijeloj kući u prosincu 2025. godine.

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia