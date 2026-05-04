Duge noge Ivanke Trump u prvom planu: Za zabavu odabrala neočekivano kratku haljinicu

U središtu pažnje na glamuroznom događaju American Express Presents Carbone Beach našli su se Ivanka Trump, najstarija kći američkog predsjednika i njegove prve supruge, i njezin suprug Jared Kushner.

Naravno, pozornost su "ukrali" zbog statusa, no ovaj put i zbog odvažne modne kombinacije Ivanke Trump.

Dok je njezin suprug igrao na sigurno, Ivanka je odlučila napraviti modni iskorak koji nije prošao nezapaženo.

Umjesto očekivanih krojeva koji naginju poslovnoj estetici, pojavila se u odvažnoj crnoj mini haljini sa srebrnim šljokicama. Nikad kraća haljina Ivanke Trump naglasila je njezinu figuru koju su dodatno izdužile transparentne cipele s bakrenim špicem.

U istoj prostoriji susrele su se i modne i pop kulturne ikone, primjerice manekenka Cindy Crawford i njezin suprug Rande Gerber, uvijek upečatljiva Larsa Pippen, kao i energični trio Jamie Foxx, Ludacris i Dixie D'Amelio. Vrhunac večeri pripao je legendarnom Snoop Doggu, reperu koji je atmosferu doveo do usijanja izvedbama svojih bezvremenskih hitova poput "Drop It Like It's Hot" i "Young, Wild & Free".

