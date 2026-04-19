Kakav bezobrazluk! Sprema se novo vjenčanje u obitelji Trump, a gdje je Melanija u cijeloj priči?

U obitelji Trump održana je posebna zabava koja je dodatno "potpalila" šuškanja o nesuglasicama unutar obitelji. Nakon što starije sestre i braća nisu prisustvovale rođendanu Barrona Trumpa, najmlađeg sina Donalda Trumpa i Melanije Trump, organizirana je još jedna zabava koja je podijelila obitelj.

Kako je otkrila objava na osobnom Instagram profilu Ivanke Trump, prošlog je vikenda održana djevojačka večer za Bettinu Anderson, zaručnicu Donalda Trumpa Jr.

Niz fotografija otkriva kako je tema djevojačke bio začarani vrt te kako je ekskluzivna djevojačka zabava organizirana u Mar-a-lagu na Floridi povodom proslave "ljubavi, obitelji i novih početaka". Međutim, fotografije otkrivaju i da na zabavi nije bila Melania Trump!

Da Melania Trump nije baš dobro prihvaćena u obitelji govori se već neko vrijeme, a fotografije sada potvrđuju kako je Trumpove kćeri te buduća snaha ne smatraju svojom dragom prijateljicom i bliskom članicom obitelji.

Foto: MARK WILSON/Getty images/Profimedia

Objava Ivanke Trump mnogima je djelovala toplo i sestrinski, posebice jer su na slici i Ivankina kći Arabella Kushner, kao i Tiffany Trump (Trumpova kći iz braka s Marlom Maples) te supruga Trumpovog sina Erica Trumpa, Lara Lea Trump.

Oduševljenost djevojačkom zabavom nije skrivala ni buduća mladenka koja je na Instagramu također podijelila nekoliko fotografija uz emotivni opis u kojem se dotaknula bliskosti s članicama obitelji Trump.

"Još uvijek upijam osjećaj koliko je lijepa i posebna bila nedjelja. Biti okružena toliko ženama koje volim i divim se, i osjećam se toliko zahvalnom što ih imam uz sebe, značilo mi je više nego što mogu reći", napisala je otkrivši i koliko je glamurozno izgledala zabava njoj u čast.

