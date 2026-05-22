Donald Trump Jr. se oženio: Isplivali detalji s privatne ceremonije na Floridi

Donald Trump Jr. i njegova zaručnica Bettina Anderson već su se tajno vjenčali na Floridi, i to prije raskošne ceremonije koja bi se ovog vikenda trebala održati na Bahamima.

Foto: Michele Eve Sandberg/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema dokumentima o sklapanju braka do kojih je došao magazin People, par je službeno izrekao sudbonosno „da“ u četvrtak, 21. svibnja, u intimnom okruženju doma Bettinine sestre blizanke Kristine Anderson McPherson u West Palm Beachu na Floridi. Dokument navodno sadrži potpise Donalda Jr. (48) i Bettine (39), čime je potvrđeno da je brak već sklopljen.

Vjenčanje je, prema podacima iz dozvole, vodio Bettinin šogor Bradley McPherson, odvjetnik specijaliziran za nekretnine. Za sada nije poznato tko je sve prisustvovao privatnoj ceremoniji, a predstavnici para još se nisu oglasili s dodatnim detaljima.

Prema dokumentima, piše TMZ, Bettina Anderson navodno neće zakonski preuzeti prezime Trump nakon vjenčanja.

Par je zaruke objavio tijekom blagdanskog događanja u Bijeloj kući 15. prosinca 2025., kada ih je predstavio Donaldov otac, američki predsjednik Donald Trump.

Ipak, čini se da predsjednik neće prisustvovati velikoj svadbenoj proslavi na Bahamima. U petak, 22. svibnja, Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio kako zbog državničkih obveza neće moći otputovati na ceremoniju.

Foto: Brendon Cook/BFA.com/Shutterstock Editorial/Profimedia

„Iako sam jako želio biti sa svojim sinom Donom Jr. i najnovijom članicom obitelji Trump, njegovom budućom suprugom Bettinom, okolnosti vezane uz državne obveze i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama to mi ne dopuštaju“, napisao je Trump, dodajući kako smatra važnim ostati u Washingtonu tijekom „ovog važnog razdoblja“.

Dan ranije predsjednik je izjavio da bi njegov najstariji sin „volio da dođe“, no istaknuo je kako će slavlje biti „mala, privatna ceremonija“ te da će pokušati prisustvovati.

Ovo je prvi brak za Bettinu Anderson, dok je Donaldu Trumpu Jr. drugi. Iz prethodnog braka s Vanessa Trump ima petero djece – Kai (19), Donalda III. (17), Tristana (14), Spencera (13) i Chloe (11).

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda Grabar-Kitarović: 'Moram se složiti s Trumpom, čovjek je u pravu, švercali smo se'