[KVIZ] Svi moraju imati barem četiri točna odgovora na pitanjima o PP Kopački rit

Park prirode Kopački rit predstavlja fascinantan mozaik plavnih šuma, močvara i vodenih površina čiji život pulsira u ritmu rijeka. U središtu ove "europske Amazone" nalaze se priče o suživotu čovjeka i prirode koje se pamte. Iza naizgled mirnih rukavaca kriju se priče o moćnim jelenima, carskim lovištima i životu koji je tisućljećima oblikovan vodom. Od veličanstvenih orlova štekavaca i kolonija ptica do priča o dvorcu Tikveš, Park prirode Kopački rit prepun je iznenađenja.