FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJI SE /

Sabaljenka opet privukla pažnju svojim modnim izričajem: Na sebi nosila 88 tisuća eura

Sabaljenka opet privukla pažnju svojim modnim izričajem: Na sebi nosila 88 tisuća eura
×
Foto: Mathias Schulz/Zuma Press/Profimedia

Sabaljenka je osim sjajnim tenisom, pažnju privukla i svojim outfitom, točnije nakitom koji je nosila tijekom meča

27.5.2026.
13:35
Sportski.net
Mathias Schulz/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Arina Sabaljenka prošetala se u drugo kolo Roland Garrosa. Prva tenisačica svijeta pobijedila je Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro 6-4, 6-2, a u drugom kolu čeka ju 67. tenisačica svijeta Elsa Jacquemot.

Sabaljenka je osim sjajnim tenisom, pažnju privukla i svojim outfitom, točnije nakitom koji je nosila tijekom meča. Bjeloruskinja je oko vrata imala dvije dijamantne ogrlice koje zajedno vrijede 66 tisuća funti, ako je vjerovati engleskom The Sunu. Sabalenka je imala i naušnice kao i narukvice na svakoj ruci.

Sabaljenka opet privukla pažnju svojim modnim izričajem: Na sebi nosila 88 tisuća eura
Foto: Kyodo/Newscom/Newscom/Profimedia

Ukupno nakit koji je bio na njoj vrijedi 76 tisuća funti (88 tisuća eura). Zanimljivo, to je  tisuću funti više od onoga što je zaradila njezina protivnica Bouzas Maneirom ispadanjem u prvom kolu. 

Sabaljenka opet privukla pažnju svojim modnim izričajem: Na sebi nosila 88 tisuća eura
Foto: Kyodo/Newscom/Newscom/Profimedia

"Opsjednuta je blago rečeno i jedva čekam nositi ove ljepotice na terenu", kazala je Sabalenka uoči meča kada je govorila o svome nakitu. "zapravo ne osjećam težinu, ali mogu zamisliti kako izgleda izvana. Trebala je biti i treća ogrlica, ali pomislila sam, u redu, vjerojatno je previše. Pa sam odlučila zadržati samo dvije".

"Dakle, osjećam se prilično ugodno. Za mene je važno izgledati dobro. Ako se osjećam dobro što se tiče izgleda, bolje igram i osjećam se sjajno", rekla je Sabaljenka nakon meča prvog kola.

Roland GarrosArina SabaljenkaNakit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike