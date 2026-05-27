Sabaljenka opet privukla pažnju svojim modnim izričajem: Na sebi nosila 88 tisuća eura

Arina Sabaljenka prošetala se u drugo kolo Roland Garrosa. Prva tenisačica svijeta pobijedila je Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro 6-4, 6-2, a u drugom kolu čeka ju 67. tenisačica svijeta Elsa Jacquemot.

Sabaljenka je osim sjajnim tenisom, pažnju privukla i svojim outfitom, točnije nakitom koji je nosila tijekom meča. Bjeloruskinja je oko vrata imala dvije dijamantne ogrlice koje zajedno vrijede 66 tisuća funti, ako je vjerovati engleskom The Sunu. Sabalenka je imala i naušnice kao i narukvice na svakoj ruci.

Ukupno nakit koji je bio na njoj vrijedi 76 tisuća funti (88 tisuća eura). Zanimljivo, to je tisuću funti više od onoga što je zaradila njezina protivnica Bouzas Maneirom ispadanjem u prvom kolu.

"Opsjednuta je blago rečeno i jedva čekam nositi ove ljepotice na terenu", kazala je Sabalenka uoči meča kada je govorila o svome nakitu. "zapravo ne osjećam težinu, ali mogu zamisliti kako izgleda izvana. Trebala je biti i treća ogrlica, ali pomislila sam, u redu, vjerojatno je previše. Pa sam odlučila zadržati samo dvije".

"Dakle, osjećam se prilično ugodno. Za mene je važno izgledati dobro. Ako se osjećam dobro što se tiče izgleda, bolje igram i osjećam se sjajno", rekla je Sabaljenka nakon meča prvog kola.