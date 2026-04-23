Iz Srbije stigla izjava koja je podigla prašinu: 'Hajduk je srpski klub, znam njihove pjesme'

Bivši spiker Partizana Ljubomir Ljuba Perić podigao je prašinu izjavom u podcastu 'Sportcast’, gdje je ustvrdio da je splitski Hajduk srpski klub.

Govorio je Perić, koji je bio skoro 50 godina zaštitni glas 'crno-bijelih', o brojnim temama, a najviše je odjeknula njegova izjava o klubu s Poljuda.

Perić je tu tvrdnju iznio dok je govorio o svom omiljenom klubu.

"'Ja to pokušavam ljudima objasniti. Ljudi trebaju shvatiti što znači riječ hajduk. To je srpski naziv za junaka. Hrvati su imali uskoke, nisu imali hajduke. Hajduk je srpski klub koji su osnovali Srbi koji su u to vrijeme živjeli u Dalmaciji. Ne želim ulaziti u politiku, ali Hajduk su napravili Srbi koji su tada živjeli tamo", rekao je i dodao:

"Nakon Partizana, Hajduk mi je najdraži klub. Ne navijam za Hajduk, nisam bio ni na jednoj njihovoj utakmici osim kada su igrali protiv Partizana, ali sam njihov simpatizer, posebno u odnosu na Dinamo. Redovito pratim njihove utakmice i znam njihove pjesme."