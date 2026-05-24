FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAMO /

Europski prvak opet na hrvatskim parketima: Bjelovar se vratio u prvu ligu

Europski prvak opet na hrvatskim parketima: Bjelovar se vratio u prvu ligu
×
Foto: Roman Hanc/TASR/Profimedia

Posljednji je puta Bjelovar igrao u Premijer ligi 2022./23. kada je ispao kao deveti

24.5.2026.
13:49
Sportski.net
Roman Hanc/TASR/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rukometaši Bjelovara su u subotu s 30:29 pobijedili Zamet i tako izborili plasman u Premijer ligu.

Apsolutni heroj susreta bio je Luka Ivanić s 13 pogodaka, od kojih je ključan bio onaj posljednji koji je nekoliko sekundi prije kraja donio povratak u elitni rang po prvi puta nakon 2022./23. Uz Ivanića, najefikasniji je bio Domagoj Grizelj koji je sedam puta zatresao protivničku mrežu, dok je kod Zameta najefikasniji bio Dario Čermak s pet pogodaka.

Podsjetimo, nekadašnjeg prvaka Europe trenutno vodi bivši izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža.

BjelovarSlavko Goluža
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike