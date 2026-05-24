Europski prvak opet na hrvatskim parketima: Bjelovar se vratio u prvu ligu

Rukometaši Bjelovara su u subotu s 30:29 pobijedili Zamet i tako izborili plasman u Premijer ligu.

Apsolutni heroj susreta bio je Luka Ivanić s 13 pogodaka, od kojih je ključan bio onaj posljednji koji je nekoliko sekundi prije kraja donio povratak u elitni rang po prvi puta nakon 2022./23. Uz Ivanića, najefikasniji je bio Domagoj Grizelj koji je sedam puta zatresao protivničku mrežu, dok je kod Zameta najefikasniji bio Dario Čermak s pet pogodaka.

Podsjetimo, nekadašnjeg prvaka Europe trenutno vodi bivši izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža.