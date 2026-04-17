VIŠE OD NOGOMETA

Otkriveno nasljedstvo legendarnog suca: Iza sebe je ostavio milijunsko bogatstvo

Otkriveno nasljedstvo legendarnog suca: Iza sebe je ostavio milijunsko bogatstvo
Foto: Peter Byrne/PA Images/Profimedia

Uriah Rennie bio je prvi crni sudac u povijesti Premier lige

17.4.2026.
14:59
M.G.
Legendarni britanski nogometni sudac Uriah Rennie, prvi crni sudac u povijesti engleske Premier lige, preminuo je 2025. u 65. godini, a godinu dana nakon njegove smrti u javnost je izašla informacija da je svojoj obitelji ostavio pravo bogatstvo.

Imovina od 1,5 milijuna eura

Prema pisanju britanskih medija, Rennie iza sebe nije ostavio oporuku. Zbog toga je njegova cjelokupna imovina, nasljedstvo procijenjeno na 1,28 milijuna funti (oko 1,5 milijuna eura), automatski pripala njegovoj partnerici Jayne i njihovo dvoje djece.

Rennie je preminuo u lipnju prošle godine u bolnici u Sheffieldu, a obitelj je tada otkrila da se "u privatnosti borio" s karcinomom. 

Otkud mu toliko novca?

Mnogi se pitaju odakle cijenjenom sucu tolika imovina, no Renniejeva karijera bila je puno više od samog nogometa. Tijekom više od desetljeća sudio je preko 300 utakmica, od čega 175 u najvišem rangu engleskog nogometa, a od 2000. godine nosio je i FIFA-inu značku.

Osim na terenu, Rennie je bio izuzetno aktivan i cijenjen u svojoj zajednici. Gotovo 30 godina radio je kao magistrat u Sheffieldu, imao je magisterij iz poslovne administracije i prava, a samo nekoliko mjeseci prije smrti imenovan je kancelarom Sveučilišta Sheffield Hallam.

POGLEDAJTE VIDEO: Toma Ostojić o nastupu na DONUT driftu na Bugatti Rimac poligonu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
