Otkriveno nasljedstvo legendarnog suca: Iza sebe je ostavio milijunsko bogatstvo

Legendarni britanski nogometni sudac Uriah Rennie, prvi crni sudac u povijesti engleske Premier lige, preminuo je 2025. u 65. godini, a godinu dana nakon njegove smrti u javnost je izašla informacija da je svojoj obitelji ostavio pravo bogatstvo.

Imovina od 1,5 milijuna eura

Prema pisanju britanskih medija, Rennie iza sebe nije ostavio oporuku. Zbog toga je njegova cjelokupna imovina, nasljedstvo procijenjeno na 1,28 milijuna funti (oko 1,5 milijuna eura), automatski pripala njegovoj partnerici Jayne i njihovo dvoje djece.

The former FIFA referee officiated at the top level for 11 years and was the first black referee in the Premier League.

Rennie je preminuo u lipnju prošle godine u bolnici u Sheffieldu, a obitelj je tada otkrila da se "u privatnosti borio" s karcinomom.

Otkud mu toliko novca?

Mnogi se pitaju odakle cijenjenom sucu tolika imovina, no Renniejeva karijera bila je puno više od samog nogometa. Tijekom više od desetljeća sudio je preko 300 utakmica, od čega 175 u najvišem rangu engleskog nogometa, a od 2000. godine nosio je i FIFA-inu značku.

Osim na terenu, Rennie je bio izuzetno aktivan i cijenjen u svojoj zajednici. Gotovo 30 godina radio je kao magistrat u Sheffieldu, imao je magisterij iz poslovne administracije i prava, a samo nekoliko mjeseci prije smrti imenovan je kancelarom Sveučilišta Sheffield Hallam.

