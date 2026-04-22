Supruga tragično stradalog vratara uputila posljednji pozdrav: 'Ne mogu opisati bol…'

Nogometni svijet ostao je u šoku nakon vijesti o tragičnoj smrti bivšeg vratara Alexandera Manningera, koji je tijekom karijere branio za velikane poput Juventusa i Arsenala. Tijekom vikenda brojni klubovi i navijači odali su mu počast, a posebnu pozornost izazvala je dirljiva objava njegove supruge Emily na društvenim mrežama.

U emotivnoj poruci, koju prenosimo u cijelosti, oprostila se od supruga riječima koje su ganule javnost:

"Alex, ne mogu riječima opisati nezamislivu bol koju osjećam. Nismo obitelj koja ovakvu bol dijeli javno, ali nemam izbora jer me preplavila bujica ljubavi iz cijeloga svijeta. Smatram da je važno reći kakav si čovjek bio kod kuće, pored toga što si bio iznimno cijenjen na terenu.

Danas sjedim kod kuće s našom obitelji, pokušavajući prihvatiti da je ovo naša stvarnost. Gotovo je nemoguće riječima opisati tragediju s kojom se kao obitelj suočavamo. Ipak, dopusti mi da pokušam. Alex, hvala ti na naša dva sina, Alexanderu i Nicolasu. Oni su moje srce i duša.

Često smo pričali o tome kako se sve odvilo točno onako kako si planirao. Toliko si želio djecu, ali tek nakon karijere, kada si znao da ćeš imati vremena za njih. Upravo si to i učinio. Alex, bio si najčudesniji otac našim dječacima, obožavali su te. Biti tvoja supruga bilo je moje sretno mjesto.

Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Nisi mi bio samo suprug, bio si moj najbolji prijatelj. Uvijek sam mogla računati na tebe, što god bi nam zatrebalo. Imali smo tako savršen život. Toliko smo toga radili zajedno: šetali, ljeti išli brodom na jezera, veslali na dasci, igrali kockice, planinarili, skijali, igrali golf i s dječacima boravili u predivnim planinskim hotelima - popis je beskrajan.

Salzburg je naš dom. Osjećam se tako povlašteno što s našom djecom živim na tako lijepom i sigurnom mjestu i zahvaljujem ti što si našoj obitelji omogućio ovakav život. Znam koliko si volio mene i naše dječake. Obožavali smo te, Lexx, a naše su obitelji bile tako sretne zbog nas.

Imao si odan krug pravih prijatelja, što samo govori o tvom karakteru. Ti mi prijatelji sada pružaju podršku i u njima nalazim golemu utjehu. Imao si ogroman utjecaj na mnoge ljude koje si upoznao. Bio si čovjek koji je iznimno poštovao druge: smiren, iskren, organiziran, motiviran, ljubazan i odan.

Bio si vrlo obrazovan i govorio si nekoliko jezika. Puno si putovao, bio si iskusan i razuman. Bio si mi tako zanimljiv, a i mnogi drugi su voljeli sjediti i razgovarati s tobom.

Bio si fantastičan sin svojoj divnoj majci. Vijest o tvojoj smrti uništila me kao osobu, kao i cijelu našu obitelj. Sada moram biti jaka za tebe i za našu djecu. Ne vjerujem da smo ovo zaslužili, ali vjerujem da gore postoji Bog i da te primio k sebi, uz tvog tatu.

One koji su sve ovo pročitali, molim da se mole za moju djecu. Do našeg ponovnog susreta, hvala ti, Lexx. Voljet ću te zauvijek. Tvoja djevojka Emily."

Podsjetimo, Manninger je preminuo 16. travnja nakon tragične nesreće na pružnom prijelazu bez branika u Nussdorf am Haunsberg, nedaleko od Salzburg.

