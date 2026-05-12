REPOVI

Layec priznao pogrešku u derbiju: Hajduk je oštećen!

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

12.5.2026.
11:04
Sportski.net
Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz 34. kola SuperSport HNL-a, a fokus je bio na pogotku za 2:0 za koji smatra da je oštetio Hajduk.

Layec je naveo kako slobodni udarac, iz kojeg je krenula akcija za pogodak, nije izveden prema pravilima jer lopta nije mirovala u trenutku izvođenja.

“Nakon dosuđenog prekršaja sudac je dopustio brzo izvođenje slobodnog udarca, nakon čega je postignut pogodak. Međutim, pregledom snimke vidi se da lopta nije mirovala prije izvođenja, što nije u skladu s Pravilima nogometne igre”, stoji u analizi.

Dodao je i kako VAR prema protokolu nije mogao reagirati i pozvati suca na pregled snimke.

“Prema VAR protokolu nije bilo moguće ispraviti ovu pogrešnu procjenu suca”, zaključio je Layec.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Mi smo na terenu pokazali zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka'

Bertrand LayecSudačka AnalizaDinamoHajduk Split
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
