Layec priznao pogrešku u derbiju: Hajduk je oštećen!

Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz 34. kola SuperSport HNL-a, a fokus je bio na pogotku za 2:0 za koji smatra da je oštetio Hajduk.

Layec je naveo kako slobodni udarac, iz kojeg je krenula akcija za pogodak, nije izveden prema pravilima jer lopta nije mirovala u trenutku izvođenja.

“Nakon dosuđenog prekršaja sudac je dopustio brzo izvođenje slobodnog udarca, nakon čega je postignut pogodak. Međutim, pregledom snimke vidi se da lopta nije mirovala prije izvođenja, što nije u skladu s Pravilima nogometne igre”, stoji u analizi.

Dodao je i kako VAR prema protokolu nije mogao reagirati i pozvati suca na pregled snimke.

“Prema VAR protokolu nije bilo moguće ispraviti ovu pogrešnu procjenu suca”, zaključio je Layec.

