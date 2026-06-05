Modrić prije 20 godina debitirao na Mundijalu, pogledajte što je FIFA objavila

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić prije 20 godina, 18. lipnja 2006. godine, debitirao je za Vatrene na Svjetskom prvenstvu, a 202. će napu reprezentaciju povesti na svoj zadnji Mundijal u karijeri.

Luka je prve minute na SP-u odigrao u utakmici protiv Japana, a u igru je ušao u 78. minuti, kada je zamijenio Niku Kranjčara.

FIFA je u četvrtak videom obilježila tu obljetnicu.

Utakmica Hrvatske i Japana je završena bez golova i Vatreni su kasnije ispali s natjecanja u grupnoj fazi. Luka je na prvenstvu upisao dva nastupa (protiv Japana i Australije), a u oba navrata je ušao s klupe.

Od svog debitantskog nastupa 2006. godine, Luka Modrić je izrastao u najvećeg nogometaša u povijesti Hrvatske i apsolutnog lidera reprezentacije s rekordnih 184 nastupa i 27 postignutih pogodaka. Kao dugogodišnji kapetan, predvodio je Vatrene na čak devet velikih natjecanja.

Kruna njegove reprezentativne karijere bile su tri povijesne medalje na velikim turnirima. Prvo je predvodio momčad do senzacionalnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., da bi četiri godine kasnije u Kataru 2022. osvojio broncu. Tom nizu pridodao je i srebrnu medalju na završnici UEFA Lige nacija 2023. godine.