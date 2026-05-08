Uznemirujuće otkriće: Popularni dodaci prehrani mogu povećati rizik od srčanog i moždanog udara

Dodaci prehrani, poput ribljeg ulja, koje milijuni ljudi svakodnevno uzimaju kako bi poboljšali zdravlje srca i mozga, mogli bi zapravo povećati rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih problema kod zdravih osoba. Najnovija istraživanja bacaju novo svjetlo na suplemente koje smo dugo smatrali sigurnima, upozoravajući da njihova konzumacija nije bezazlena i da nosi različite posljedice ovisno o postojećem zdravstvenom stanju pojedinca.

Posebna pozornost usmjerena je na riblje ulje, bogato omega-3 masnim kiselinama, koje se desetljećima preporučuje za opće zdravlje. Međutim, nalazi opsežnih studija sugeriraju da je oprez nužan, a slična upozorenja vrijede i za dodatke beta-karotena i vitamina E.

Dvojako djelovanje ribljeg ulja

Jedna velika britanska studija, koja je pratila zdravlje više od 415.000 ljudi u dobi od 40 do 69 godina, došla je do zabrinjavajućih zaključaka. Rezultati objavljeni u časopisu BMJ Medicine pokazali su da redovita konzumacija dodataka ribljeg ulja kod osoba bez poznatih srčanih bolesti može biti povezana s povećanim rizikom od razvoja srčanih problema i moždanog udara.

Preciznije, kod zdravih pojedinaca, redovito uzimanje ribljeg ulja bilo je povezano s 13 posto većim rizikom od razvoja fibrilacije atrija, najčešćeg oblika srčane aritmije, te s pet posto većim rizikom od moždanog udara. Autori studije zaključili su kako bi "redovita upotreba dodataka ribljeg ulja mogla biti faktor rizika za fibrilaciju atrija i moždani udar u općoj populaciji".

S druge strane, priča je potpuno drugačija za one koji već imaju dijagnosticirane kardiovaskularne bolesti. Kod tih pacijenata, dodaci ribljeg ulja pokazali su se korisnima. Istraživanje je otkrilo da je kod osoba s postojećom fibrilacijom atrija uzimanje ovih dodataka bilo povezano s 15 posto manjim rizikom od napredovanja bolesti u srčani udar. Također, kod pacijenata sa zatajenjem srca, rizik od smrti bio je devet posto manji.

Važno je naglasiti da je ovo bila opservacijska studija, što znači da je uočila povezanost, ali ne može sa sigurnošću dokazati uzročno-posljedičnu vezu.

Koji su još dodaci pod povećalom?

Iako je riblje ulje privuklo najviše pažnje, znanstvenici upozoravaju i na potencijalne opasnosti povezane s drugim popularnim suplementima.

Beta-karoten: Rizik ne samo za pušače

Dodaci beta-karotena, koji je prekursor vitamina A, dugo se povezuju s povećanim rizikom od raka pluća, osobito kod pušača i osoba koje su izložene azbestu. No, opasnosti tu ne staju. Neke studije su pokazale da visoke doze beta-karotena iz suplemenata mogu povećati rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima ili moždanim udarom. Dok se beta-karoten unesen hranom, poput mrkve i batata, smatra sigurnim, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno uzimanje visokih doza u obliku tableta može biti štetno.

Vitamin E: Upitne koristi i potencijalne štete

Istraživanja o utjecaju vitamina E na zdravlje srca dala su oprečne rezultate. Dok su neke ranije opservacijske studije upućivale na smanjeni rizik od kardiovaskularnih bolesti, većina velikih, kontroliranih kliničkih ispitivanja nije uspjela potvrditi te prednosti. Štoviše, pojedina istraživanja sugeriraju da dodaci vitamina E ne samo da ne smanjuju rizik od velikih kardiovaskularnih događaja, već bi mogli čak i povećati rizik od zatajenja srca.

Riječ stručnjaka: Uravnotežena prehrana prije svega

Nakon objave britanske studije oglasila se i Britanska zaklada za srce (British Heart Foundation), poručivši kako ljudi koji uzimaju riblje ulje ne bi trebali biti pretjerano zabrinuti, ali i da ovi nalazi "nisu zeleno svjetlo za početak uzimanja suplemenata radi prevencije srčanih bolesti".

Stručnjaci se slažu u jednom: dodaci prehrani nisu zamjena za zdrav način života. Naglašavaju da bi ljudi trebali gledati na svoju prehranu u cjelini, piše Mirror.

"Zdrava, uravnotežena prehrana koja uključuje masnu ribu može vam osigurati omega-3 masne kiseline i sve druge hranjive tvari ključne za zdravlje srca. Tradicionalna mediteranska prehrana uvijek iznova pokazuje da smanjuje rizik od srčanog ili moždanog udara", poručuju iz zaklade.

Konačni savjet stručnjaka je jasan: prije uzimanja bilo kakvih dodataka prehrani, ključno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom. Oni mogu procijeniti individualne potrebe i rizike te dati najbolju preporuku, jer ono što pomaže jednoj osobi, drugoj može naštetiti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja i demograf otvoreno: 'Djeca ne trebaju savršenog, trebaju prisutnog roditelja'