Pomicanje sata donosi kaos za ova četiri znaka: Emocije će im udarati na najjače

Iako se o ukidanju te prakse raspravlja već godinama, čini se da nam kazaljke na satu još neko vrijeme neće dati mira. Pred nama je još jedan prelazak na ljetno računanje vremena koji sa sobom donosi duže dane i više sunca, ali i onaj manje omiljeni dio - jedan sat sna manje.

U noći sa subote na nedjelju, 29. ožujka 2026. godine, točno u 2:00 sata ujutro, kazaljke ćemo pomaknuti na 3:00, čime ćemo kolektivno uskočiti u svojevrsni "jet lag" bez putovanja.

Dok će neki ovu promjenu jedva i primijetiti, drugima će trebati dani, pa čak i tjedan, da usklade svoj bioritam. Iako je pomicanje sata ljudska tvorevina, a ne astronomski fenomen, način na koji reagiramo na iznenadne promjene i poremećaje rutine često je povezan s našim temperamentom.

Astrologija objašnjava da svaki znak ima temeljnu energiju i drugačije se nosi s prilagodbom. Ovog puta, četiri horoskopska znaka osjetit će posljedice snažnije od ostalih.

Kome će prilagodba najteže pasti?

Gubitak samo jednog sata sna može značajno utjecati na naše raspoloženje, koncentraciju i opću dobrobit. Za znakove koji cijene stabilnost, rutinu i emocionalni mir, ovaj prijelaz može biti posebno stresan.

Rak: Emocionalni vrtuljak zbog manjka sna

Kao znak kojim vlada Mjesec, Rakovi su iznimno osjetljivi na prirodne cikluse, a to se odnosi i na ciklus spavanja. Njihov unutarnji sat vrlo je precizan, stoga im nagli gubitak sna teško pada.

Prvih nekoliko dana nakon pomicanja sata mogli bi se osjećati kao da su u nekoj "magli", a njihove emocije bit će pojačane. Očekujte veću razdražljivost, osjetljivost i potrebu za povlačenjem u svoj siguran oklop.

Trebat će im više vremena nego drugima da ponovno uspostave ravnotežu i prilagode se novom rasporedu.

Djevica: Kaos u savršeno posloženom rasporedu

Ako postoji znak koji živi po pravilima i precizno isplaniranoj rutini, onda je to djevica. Za njih je jutro sveti ritual - od vremena buđenja, preko doručka do prvih radnih zadataka.

Pomicanje sata unosi kaos u njihov savršeno organiziran svijet. Osjećaj da su izgubili kontrolu, makar i nad samo šezdeset minuta, može kod njih izazvati anksioznost i nervozu.

Bit će izrazito samokritični ako ne uspiju biti produktivni kao inače, a frustraciju bi mogli projicirati i na okolinu. Cijeli tjedan nakon promjene osjećat će pritisak da nadoknade "izgubljeno" vrijeme.

Riba: Potpuna dekoncentracija i umor

Ribe su poznate po svojoj sanjarskoj prirodi i često im je potrebno više sna kako bi napunile svoju emocionalnu i kreativnu energiju. U ožujku 2026. godine, zbog utjecaja retrogradnog Merkura u njihovom znaku, već će se osjećati mentalno iscrpljeno. Gubitak dragocjenog sata sna za njih će biti kap koja prelijeva čašu.

Mogu očekivati potpunu dekoncentraciju, zaboravljivost i osjećaj da neprestano plivaju protiv struje. Bilo kakav zadatak koji zahtijeva fokus činit će im se kao nemoguća misija, stoga je ključno da budu nježni prema sebi.

Bik: Udar na fizičku udobnost i strpljenje

Bikovi su zemljani znak koji iznad svega cijeni stabilnost, udobnost i tjelesne užitke, a kvalitetan odmor je na vrhu te liste. Svaka promjena koja remeti njihove fiziološke potrebe za njih predstavlja direktan izvor stresa.

Manjak sna izravno će se odraziti na njihovo strpljenje i produktivnost. Osjećat će se tromo, nemotivirano i tvrdoglavo će se opirati prilagodbi. Njihova poznata upornost mogla bi se pretvoriti u mrzovolju, stoga je najbolje izbjegavati konflikte s njima dok se ne priviknu na novo vrijeme.