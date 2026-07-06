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TOTALNA LUDNICA /

Samo na Balkanu svadbe izgledaju ovako: Prizori su pravi urnebes, pogledajte ih i nasmijte se

Samo na Balkanu svadbe izgledaju ovako: Prizori su pravi urnebes, pogledajte ih i nasmijte se
Foto: Društvene mreže
Balkanske svadbe poznate su po veselju, bogatoj tradiciji i nezaboravnoj atmosferi. Od glasne glazbe i plesa do neobičnih običaja i spontanih trenutaka, svako slavlje donosi pregršt emocija i zabavnih scena. Upravo zbog toga snimke s balkanskih svadbi često postaju viralni hitovi, jer prikazuju humor, energiju i gostoljubivost po kojima je ovaj dio svijeta nadaleko poznat.
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Balkanske svadbe poznate su po odličnoj atmosferi, bogatoj tradiciji i slavlju koje nerijetko traje do ranih jutarnjih sati. Uz puno glazbe, plesa, veselja i spontanih trenutaka, gotovo svaka svadba krije barem jednu scenu koja se godinama prepričava. Upravo zbog toga ovakvi prizori često završavaju na društvenim mrežama, gdje u kratkom roku postaju pravi viralni hitovi.

Od nesvakidašnjih plesnih poteza i originalnih ulazaka mladenaca do komičnih situacija s gostima i glazbenicima, balkanske svadbe uvijek donose pregršt smijeha i nezaboravnih trenutaka.

Prikupili smo neke od najsmješnijih prizora s društvenih mreža koji najbolje pokazuju zašto su svadbe na Balkanu jedinstvene i zašto iz godine u godinu oduševljavaju milijune ljudi.

6.7.2026.
11:11
Lorena Motik
Društvene mreže
SvadbaPrizorDruštvene MrežeBalkan
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