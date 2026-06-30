Mladić pronašao bizaran način kako se rashladiti od paklenih vrućina: Ljudi su zgroženi

Paklene ljetne vrućine ponovno su zahvatile mnoge krajeve, a temperature se na pojedinim mjestima penju i do 40 stupnjeva. Dok jedni spas od žege pronalaze na bazenima, plažama ili uz rijeke, drugi se radije skrivaju u klimatiziranim prostorima i izbjegavaju izlazak na sunce.

No jedan mladić odlučio je rashladiti se na potpuno neočekivan način. Alex, koji na Instagramu objavljuje pod korisničkim imenom alex_notice, svojim je potezom nasmijao milijune korisnika društvenih mreža te prikupio gotovo četiri milijuna pregleda.

Hlađenje u škrinji

Naime, tijekom posjeta trgovini otvorio je veliku rashladnu škrinju i legao u nju.

"Normalni ljudi: ventilator, ja: zamrzivač", napisao je u opisu objave.

Korisnici su u komentarima imali podijeljene reakcije. Dok je jednima njegov potez bio urnebesno smiješan i savršen prikaz borbe s vrućinama, drugi su se zgrozili te poručili da je ležanje u trgovinskoj škrinji izrazito nehigijensko i neprimjereno.

"Kunem se, ni ne smijem se ovim videima. Je li to ozbiljno", "Nehigijenski je ući tamo s cipelama i odjećom s ulice! To je hrana!", "I ja želim biti tamo", "Što se dogodi ako ostaneš tri sata?", pisali su.