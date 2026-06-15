Portret star 400 godina uvjerio je mnoge da putovanje kroz vrijeme postoji i to zbog ovog detalja

U hodnicima londonske Nacionalne galerije, među remek-djelima koja svjedoče o stoljećima ljudske kreativnosti, jedan portret iz 17. stoljeća neočekivano je postao predmetom rasprava koje nadilaze klasičnu povijest umjetnosti.

Djelo nizozemskog majstora Ferdinanda Bola, poznato kao "Portret dječaka", krije detalj koji je potaknuo maštu promatrača i pokrenuo lavinu teorija o putovanju kroz vrijeme.

Na dječakovoj crnoj cipeli, naime, nalazi se bijela oznaka koja nevjerojatno podsjeća na svjetski poznati logo sportske marke "Nike", osnovane tek 1964. godine.

New record for Ferdinand Bol, one of Rembrandt’s favourite pupils, as his finest portrait sells for £5.2m pic.twitter.com/mNC4Gc96CF — Sotheby's (@Sothebys) July 8, 2015

Slučajno otkriće koje je zapalilo internet

Misterij je izašao na vidjelo zahvaljujući oštrom oku Fione Foskett, 57-godišnje posjetiteljice koja je s kćeri Holly razgledavala galeriju. Prema pisanju Daily Star, dok su posjetiteljice stajale ispred Bola, slika je uhvatila njihovu pozornost, ali ne zbog umjetničke vještine ili povijesnog značaja, već zbog tog sitnog, naizgled nemogućeg detalja.

"Rekla sam kćeri: 'Čekaj malo, nosi li on Nike tenisice?’", ispričala je Foskett medijima. "S obzirom na starost slike, pomislila sam da je dječak sigurno nabavio prvi par Nike tenisica ikad napravljen. Ili je on zapravo putnik kroz vrijeme?"

Njezino zapažanje, potkrijepljeno fotografijom, brzo se proširilo društvenim mrežama i internetskim forumima. Ubrzo su tisuće ljudi počele analizirati sliku, a komentari su postajali sve maštovitiji.

Šale o "prvim Air Jordanicama" i dječaku koji je "slučajno ostavio trag iz budućnosti" preplavile su virtualni prostor. Ovaj naizgled beznačajan detalj pretvorio je cijenjeni portret u viralni fenomen i predmet rasprava koje su se kretale od duhovitih do ozbiljnih teorija zavjere.

Kontrast između dječakove formalne odjeće iz 17. stoljeća -crnog kaputa, čipkanog ovratnika i raskošnih rukava i nečega tako suvremenog kao što je sportski logo, stvorio je neodoljivu zagonetku.

Tko je dječak s portreta?

Iza viralne priče krije se djelo značajne umjetničke vrijednosti. Autor slike, Ferdinand Bol (1616. – 1680.), bio je jedan od najuspješnijih učenika velikog Rembrandta van Rijna.

Djelovao je tijekom Zlatnog doba Nizozemske, perioda iznimnog kulturnog i ekonomskog procvata, a bio je poznat upravo po svojim elegantnim i psihološki pronicljivim portretima.

"Portret dječaka", nastao oko 1650. godine, smatra se jednim od njegovih boljih radova, a nekada je bio izložen u Nacionalnoj galeriji kao posudba iz privatne kolekcije.

Povjesničari umjetnosti vjeruju da je osmogodišnji dječak prikazan na portretu Frederick Sluysken, sin bogatog trgovca vinom i drugi rođak Bolove supruge.

Dječak stoji u samouvjerenoj pozi, držeći u ruci pehar, što je vjerojatno aluzija na zanimanje njegove obitelji. Njegova odjeća svjedoči o visokom društvenom statusu.

Upravo ta povijesna utemeljenost čini "Nike" detalj još intrigantnijim. Ne radi se o anonimnom liku iz mašte, već o stvarnom dječaku iz dobrostojeće amsterdamske obitelji, čiji je lik zabilježen kistom jednog od vodećih slikara svog vremena.

Reakcija galerije i prizemno objašnjenje

Uprava Nacionalne galerije nije pokušala zataškati ili ignorirati novonastalu popularnost slike. Naprotiv, prihvatili su je s oduševljenjem, te su prepoznali priliku za interakciju s publikom na nov i zabavan način. Na svojim službenim profilima na društvenim mrežama i sami su podijelili priču.

"Oduševljeni smo što je ova slika postala takav hit među našim posjetiteljima. Posebno je odjeknulo kada smo objavili tvit u kojem smo pozvali ljude da pažljivije pogledaju cipele osmogodišnjeg dječaka i pokušaju uočiti moderniji detalj", izjavio je glasnogovornik galerije

Iako je ideja o putniku kroz vrijeme zabavila javnost, stručnjaci nude daleko racionalnija objašnjenja. Najvjerojatnije je riječ o optičkoj iluziji, odnosno pareidoliji - psihološkom fenomenu zbog kojeg ljudski mozak prepoznaje poznate oblike i uzorke u nasumičnim ili nejasnim vizualnim podražajima.

Bijela oznaka na cipeli vjerojatno je samo nabor na koži, odbljesak svjetlosti na metalnoj kopči ili jednostavno potez kistom koji, gledan iz određenog kuta, stvara asocijaciju na poznati logo.

Obuća iz tog razdoblja često je imala razne ukrase, vezice i kopče, a način na koji je slikar uhvatio svjetlost mogao je stvoriti ovaj neobičan efekt.