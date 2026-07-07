Venera u Djevici donosi pravu oluju: Ovim znakovima stižu problemi u ljubavi, novcu i karijeri

Početak srpnja 2026. godine donosi značajan astrološki preokret koji će utjecati na naše odnose, financije i osobne prioritete. Devetog srpnja, Venera, planet ljubavi, ljepote i novca, napušta dramatičnu pozornicu Lava i ulazi u praktičan, analitičan i prizemljen znak Djevice.

Ovaj tranzit, koji će trajati do početka kolovoza, označava kraj razdoblja velikih romantičnih gesta i strastvenih izjava te početak faze u kojoj se ljubav i vrijednost dokazuju djelima, a ne riječima.

Energija se mijenja iz temelja: umjesto vatrometa, tražit ćemo stabilnost, pouzdanost i smislene razgovore. Dok će svaki horoskopski znak osjetiti ovaj pomak prema realizmu, četiri znaka naći će se u središtu kozmičke oluje, suočavajući se s najdubljim izazovima i prilikama za rast.

Prizemljena ljubav umjesto velikih gesta

U astrologiji, Venera u Djevici nalazi se u svom "padu", što znači da njezina energija ovdje ne dolazi do punog izražaja na uobičajen način. Venera žudi za harmonijom, užitkom i povezivanjem bez napora, dok djevica teži savršenstvu kroz analizu, kritiku i poboljšanje.

Spoj ove dvije energije stvara jedinstvenu dinamiku: ljubavni jezik postaje "čin služenja". Drugim riječima, briga za partnera pokazivat će se kroz konkretnu pomoć u svakodnevnim obavezama, promišljene savjete ili jednostavno pouzdanost kada je najpotrebnije.

Ovo je vrijeme kada će iskrena namjera i dosljednost vrijediti više od skupih poklona ili teatralnih izljeva osjećaja. Ovaj tranzit potiče nas da preispitamo svoje odnose, uočimo što se može poboljšati i uložimo trud u stvaranje čvršćih temelja.

Sličan pristup primjenjivat će se i na financije, gdje će naglasak biti na pametnom planiranju, štednji i izbjegavanju nepotrebnih rizika. Uspjeh u poslu također će ovisiti o marljivosti i posvećenosti detaljima, a ne o traženju prečaca.

Foto: ChatGPT

Četiri znaka u središtu kozmičkih promjena

Iako će svi osjetiti potrebu za uvođenjem reda u svoje živote, četiri znaka horoskopa će najintenzivnije osjetiti promjene koje donosi Venera u Djevici.

Četiri horoskopska znaka naći će se pred važnim životnim lekcijama koje će testirati njihove odnose, karijeru i sliku o sebi.

Djevica: Vrijeme za sjaj i samoprihvaćanje

S Venerom u vlastitom znaku, djevice će biti u centru pažnje. Vaša prirodna privlačnost i šarm bit će pojačani, što će vam otvarati vrata za nova poznanstva i romantične prilike.

Drugi će vas doživljavati kao iznimno dopadljive i pouzdane osobe. Međutim, ovaj tranzit istovremeno pojačava i vašu urođenu sklonost samokritici. Mogli biste postati pretjerano svjesni vlastitih mana ili nedostataka u svojim vezama.

Ključ za vas leži u pronalaženju ravnoteže. Iskoristite ovu energiju za poboljšanje onoga što je moguće, ali ne dopustite da vas težnja za savršenstvom spriječi da uživate u trenutku i prihvatite sebe onakvima kakvi jeste. Ovo je idealno razdoblje za rad na samopouzdanju i prepoznavanju vlastite vrijednosti.

Ribe: Odnosi na testu realnosti

Za ribe, ovaj tranzit aktivira polje partnerstva, stavljajući sve vaše odnose pod svjetla reflektora. Vaša pažnja bit će usmjerena na dinamiku s partnerom, bliskim prijateljima i poslovnim suradnicima.

Venera u Djevici donosi vam važne "provjere realnosti", tjerajući vas da skinete ružičaste naočale i sagledate svoje veze onakvima kakve zaista jesu. Možda ćete postati svjesniji nesavršenosti, kako kod sebe, tako i kod drugih. Izazov će biti oduprijeti se porivu da kritizirate ili pokušavate kontrolirati stvari.

Umjesto da tražite mane, usredotočite se na cijenjenje onoga što već imate. Ovaj period vas uči da je prava ljubav utemeljena na prihvaćanju, a ne na iluziji savršenstva.

Foto: ChatGPT

Blizanci: Emocionalna dubina i obiteljske veze

Venera u Djevici za blizance otvara pitanja koja se tiču doma, obitelji i emocionalne sigurnosti. Vaš fokus premjestit će se s vanjskog svijeta na unutarnji život.

Ovo je vrijeme duboke introspekcije, kada ćete preispitivati kako su vas iskustva iz prošlosti i obiteljska dinamika oblikovali. U odnosima ćete osjetiti potrebu za većom ranjivošću i iskrenošću.

Površni razgovori više vam neće biti dovoljni; tražit ćete dublju povezanost. Ovaj tranzit vas uči da se istinska bliskost ne podrazumijeva, već se gradi svakodnevnim povjerenjem, dosljednošću i spremnošću da pokažete svoje pravo lice. Timski rad unutar doma i rješavanje starih problema donijet će osjećaj mira.

Strijelac: Ambicija u karijeri i potraga za ravnotežom

Strijelcima Venera u Djevici donosi naglasak na karijeru, javni imidž i profesionalne ambicije. Osjetit ćete snažnu želju da ostavite trag i budete prepoznati za svoj trud.

Moguće je da ćete privući pažnju nadređenih ili osoba koje vam mogu pomoći u napredovanju. Ipak, uspjeh neće doći preko noći. Ovaj tranzit nagrađuje strpljenje, pouzdanost i metodičan rad.

Morat ćete dokazati svoju sposobnost na manjim zadacima prije nego što vam se povjere veće odgovornosti. Najveći izazov bit će uspostavljanje ravnoteže između poslovnih obaveza i privatnog života. Pripazite da stres s posla ne prenosite na odnose s voljenim osobama.