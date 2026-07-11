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Ovo je Srđan Aleksić, Hrvat koji je digao na noge slovensku policiju: Pronađen je mrtav u stanu

Ovo je Srđan Aleksić, Hrvat koji je digao na noge slovensku policiju: Pronađen je mrtav u stanu
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Foto: Istarska policija

Aleksić je nakon pokušaja ubojstva u Puli pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja, u blizini granice s Hrvatskom

11.7.2026.
21:06
danas.hr
Istarska policija
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Srđan Aleksić (1985.), hrvatski državljanin za kojim je istarska policija tragala od četvrtka, pronađen je mrtav u Sloveniji nakon opsežne policijske potrage. 

Hrvatska policija dovodila ga je u vezu s pucnjavom na području Valdebeka kod Pule, u kojoj je vatrenim oružjem ranjen 60-godišnji muškarac.

Ozlijeđeni muškarac nakon pucnjave zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, a policija je Aleksića označila kao opasnu osobu koja bi mogla biti naoružana vatrenim oružjem.

U Sloveniji opljačkao benzinsku postaju pa pobjegao

Aleksić je nakon pokušaja ubojstva u Puli pobjegao u Sloveniju. Slovenska policija pokrenula je opsežnu potragu za njim nakon što je u petak navečer opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja, u blizini granice s Hrvatskom, na karlovačkom području.

Nakon razbojništva pobjegao je kombijem. Prema neslužbenim informacijama, iz blagajne je ukrao manju količinu novca i cigarete. U samoj pljački nitko nije ozlijeđen.

Potraga je bila usmjerena na područje Uršnih Sela kod Črnomlja, gdje je policija uspostavila snažno osiguranje. Mještani su tijekom poslijepodneva čuli pucnjeve, a prema njihovim navodima policija je tijekom akcije koristila i suzavac. 

Područje su nadlijetali policijski helikopteri, a Aleksić je bio naoružan automatskim oružjem.

Prema informacijama 24ur.com, zabarikadirao se u jednoj od stambenih zgrada u blizini željezničkog kolodvora u Uršnim Selima.

"Policajci su intervenirali kako bi zaštitili stanare, a nedugo nakon 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prvi nalazi ukazuju na to da se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, kojeg je hrvatska policija također tražila zbog nasilnih kaznenih djela", potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Slovenski mediji pišu da je Aleksić bivši policijski specijalac.

Slovenska PolicijaIstarska PolicijaMrtav
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