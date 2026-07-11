Ovo je Srđan Aleksić, Hrvat koji je digao na noge slovensku policiju: Pronađen je mrtav u stanu

Srđan Aleksić (1985.), hrvatski državljanin za kojim je istarska policija tragala od četvrtka, pronađen je mrtav u Sloveniji nakon opsežne policijske potrage.

Hrvatska policija dovodila ga je u vezu s pucnjavom na području Valdebeka kod Pule, u kojoj je vatrenim oružjem ranjen 60-godišnji muškarac.

Ozlijeđeni muškarac nakon pucnjave zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, a policija je Aleksića označila kao opasnu osobu koja bi mogla biti naoružana vatrenim oružjem.

U Sloveniji opljačkao benzinsku postaju pa pobjegao

Aleksić je nakon pokušaja ubojstva u Puli pobjegao u Sloveniju. Slovenska policija pokrenula je opsežnu potragu za njim nakon što je u petak navečer opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja, u blizini granice s Hrvatskom, na karlovačkom području.

Nakon razbojništva pobjegao je kombijem. Prema neslužbenim informacijama, iz blagajne je ukrao manju količinu novca i cigarete. U samoj pljački nitko nije ozlijeđen.

Potraga je bila usmjerena na područje Uršnih Sela kod Črnomlja, gdje je policija uspostavila snažno osiguranje. Mještani su tijekom poslijepodneva čuli pucnjeve, a prema njihovim navodima policija je tijekom akcije koristila i suzavac.

Područje su nadlijetali policijski helikopteri, a Aleksić je bio naoružan automatskim oružjem.

Prema informacijama 24ur.com, zabarikadirao se u jednoj od stambenih zgrada u blizini željezničkog kolodvora u Uršnim Selima.

"Policajci su intervenirali kako bi zaštitili stanare, a nedugo nakon 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prvi nalazi ukazuju na to da se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, kojeg je hrvatska policija također tražila zbog nasilnih kaznenih djela", potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Slovenski mediji pišu da je Aleksić bivši policijski specijalac.