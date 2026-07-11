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PUCNJAVA U PULI /

Ako ga vidite, ne prilazite mu: Policija traga za ovim muškarcem, naoružan je

Ako ga vidite, ne prilazite mu: Policija traga za ovim muškarcem, naoružan je
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Foto: Istarska policija

Iz policije posebno upozoravaju da mu se, radi vlastite sigurnosti, građani ne približavaju niti pokušavaju s njim uspostaviti kontakt

11.7.2026.
18:45
danas.hr
Istarska policija
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Policija u Puli provodi izvide i traga za počiniteljem koji je 9. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg muškarca.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu, gdje je zadržan na liječenju. Policija u vezu s pucnjavom dovodi Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule. Navode da ga smatraju opasnom osobom te da je vjerojatno naoružan vatrenim oružjem.

Građane pozivaju da, ako ga uoče ili imaju bilo kakve informacije o tome gdje se nalazi, odmah obavijeste policiju pozivom na broj 192, putem e-pošte [email protected] ili dolaskom u najbližu policijsku postaju.

Iz policije posebno upozoravaju da mu se, radi vlastite sigurnosti, građani ne približavaju niti pokušavaju s njim uspostaviti kontakt, već da o njegovu uočavanju odmah obavijeste policiju.

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