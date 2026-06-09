Barbarski napad na ulicama Belfasta: Migrant nožem pokušao prerezati vrat žrtvi

Muškarac podrijetlom iz Somalije uhićen je u Belfastu nakon što se na društvenim mrežama pojavila duboko uznemirujuća snimka koja ga prikazuje kako drugom muškarcu oborenom na pod i nasred ulice pokušava prerezati vrat!

Policija je dojavu o gnjusnom incidentu dobila u ponedjeljak oko 22.30 sati. Jeziva snimka prikazuje kako muškarac nožem reže vrat žrtve koju drži prikovanu za tlo dok prolaznici viču "Makni se". Jedan od prolaznika zatim udara napadača palicom za hurling i odvlače ga od žrtve, piše The Sun.

Žrtva je muškarac u četrdesetim godinama - nalazi se ubolnici u teškom stanju, a zadobio je teške ozljede lica, vrata i leđa, priopćila je policija Sjeverne Irske. Policija je objavila i da je "muškarac u tridesetim godinama, za kojeg se vjeruje da je podrijetlom iz Somalije, uhićen pod sumnjom za pokušaj ubojstva".

Starmer: 'Mučno'

Odvratan napad izazvao je bijes i šok te je opisan kao "odvratan" i "srednjovjekovno sakaćenje".

Premijer Keir Starmer na X-u koji je napisao: "Strašni napad u Belfastu sinoć je mučan. Apsolutno ne toleriram ovakve odvratne scena nasilja na našim ulicama. Moje misli su prije svega uz žrtvu i zahvaljujem prvima koji su reagirali, uključujući građane koji su intervenirali."

Belfast Telegraph izvijestio je da su policajci PSNI-a na mjestu događaja pronašli nož, a jutros je ulica ograđena policijskom trakom dok forenzičari u odijelima skupljaju predmete. Na cesti se mogao vidjeti krvavi komad tkanine.

Političari užasnuti

Vođa konzervativaca Kemi Badenoch je rekao: "Apsolutno sam užasnut. To je stravičan incident. Nisam čuo ništa o tome tko je mogao biti napadač, ali mislim da će se mnogi ljudi ponovno početi pitati je li to netko tko nije trebao biti u našoj zemlji? Je li bilo propusta oko naših granica?" Pozvao je policiju da što prije iznese činjenice o jezivom događaju.

"Ono što se sinoć dogodilo u Belfastu je užasno. Vlasti moraju odmah otkriti identitet i status napadača. Javnost ima pravo na istinu", rekao je i vođa reformista, Nigel Farage.

"Ovo je duboko zabrinjavajući napad i proglasio sam ga kritičnim incidentom. Pokrenuli smo istragu kako bismo utvrdili motiv", rekao je pomoćnik načelnika policije Ryan Henderson dodajući da je brutalni napad s pravom izazvao zabrinutost u javnosti.

"Želim uvjeriti lokalnu zajednicu da ovaj napad shvaćamo s najvećom ozbiljnošću. Naša istraga se nastavlja ubrzanim tempom. Sigurnost zajednice nam je prioritet i trenutačno surađujemo s lokalnim predstavnicima i stanovnicima kako bismo im pružili ohrarenje i podršku", rekao je Henderson.

Istaknuo je da je policija na mjesto događaja stigla za nekoliko minuta te zahvalio građanima što su spasili nesretnog muškarca od daljnjeg napada. "Njihova spremnost da istupe i pomognu drugoj osobi pokazuje nevjerojatnu hrabrost i duh zajedništva", rekao je.

'Srednjovjekovno i barbarsko sakaćenje'

PSNI je izvorno izvijestio da je uhićeni muškarac Somalac, ali je nekoliko sati kasnije pojašnjeno da je Sudanac.

"To je duboko zabrinjavajuće i sumnjam da ću moći zaboraviti ono što sam vidio na toj snimci, i bilo tko drugi tko ju je vidio. To je bilo srednjovjekovno, barbarsko i sustavno sakaćenje pojedinca u Belfastu", rekao je vođa DUP-a Gavin Robinson. "Ovaj incident ima drugačije značenje i postoji zabrinutost zbog posljedica incidenta i onoga što će se dogoditi u satima i danima koji slijede", dodao je.

Lokalni vijećnik DUP-a Jordan Doran rekao je da je "šokiran i duboko zabrinut" snimkom koja je kružila internetom. "Mnogi stanovnici su me kontaktirali izražavajući zabrinutost za sigurnost zajednice i tražeći utjehu nakon ovog incidenta. Te su zabrinutosti potpuno razumljive. Ljudi zaslužuju osjećati se sigurno u svojim domovima i zajednicama, bez obzira gdje žive", rekao je.

Zastupnica Sorcha Eastwood pohvalila je one koji su intervenirali kako bi zaustavili "barbarski" napad. "Ljudi se jutros bude uz apsolutno užasavajuće vijesti o divljačkom i barbarskom napadu u Belfastu. Ne mogu izbaciti tu snimku iz glave i molim se za žrtvu", napisala je na X-u."Zajednica je u šoku i moje misli su s onima koji su prvi reagirali na mjestu događaja i hrabro izvukli napadača od žrtve i policiji koja je utrčala. U ovom trenutku svi se molimo za žrtvu, njezinu obitelj i one koji su svjedočili ovom odvratnom činu", dodala je.

Policija je pozvala sve osobe koje su svjedočile incidentu ili imaju snimke s kamere u automobilu ili nadzornih kamera, da se jave policiji.