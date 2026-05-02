Naoružani napadači oteli tanker kod Jemena, usmjerili ga prema Somaliji: 'To je zastrašujuće iskustvo'
Naoružani napadači oteli su naftni tanker kod obale jemenske pokrajine Shabwa, priopćila je jemenska obalna straža. Kako piše Reuters, nepoznati muškarci preuzeli su kontrolu nad tankerom M/T Eureka i usmjerili ga prema Adenskom zaljevu, u smjeru somalskih voda.
Gotovo u istom trenutku, britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) izvijestila je o sumnjivoj aktivnosti 84 nautičke milje jugozapadno od jemenske luke Mukalla. Navode kako su se brodu na svega 500 metara približili mali čamac i ribarsko plovilo.
Iz Kraljevske mornarice, koja upravlja centrom UKMTO, navode kako je broj prijava koje zaprimaju "eksplodirao" otkako je 28. veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana, posebno u Hormuškom tjesnacu.
UKMTO je od 1. ožujka do 27. travnja zabilježio 41 incident. Većinom je riječ o napadima u kojima su brodovi oštećeni, posada ozlijeđena ili je pretrpljena kolateralna šteta.
"Najpotresniji su pozivi s brodova koji su pod napadom. To je za njih apsolutno zastrašujuće iskustvo – oni su civili i nisu spremni na ovo. Suočeni su s dronovima, projektilima i paljbom iz pješačkog oružja usmjerenom na zapovjedni most ili strojarnicu, kao i s izravnim prijetnjama sigurnosti. Zbog svega toga su pod velikim stresom; mnogi govore tek osnove engleskog jezika i pokušavaju opisati događaje koje je i njima samima teško shvatiti", rekao je za The Guardian zapovjednik Jo Black, voditelj operacija UKMTO-a.
