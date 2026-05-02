Prevrnuo se turistički autobus, najmanje 11 mrtvih, deseci ozlijeđenih

U prometnoj nesreći turističkog autobusa u Meksiku poginulo je najmanje 11 osoba, dok je 31 osoba ozlijeđena nakon što je vozilo sletjelo s ceste, piše The Sun.

Autobus je putovao iz savezne države Jalisco prema rekreacijskom centru u saveznoj državi Nayarit. Vozilo je skrenulo s autoceste i prevrnulo se u blizini mjesta Amatlan de Canas. Kako navodi Patrika, šestero žrtava preminulo je na samom mjestu nesreće.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe iz Nayarita i Jalisca. Svi ozlijeđeni putnici – od kojih su neki u kritičnom stanju – prevezeni su u obližnje bolnice na daljnje liječenje.

At least 11 people were killed and 31 injured after a tourist bus travelling from Jalisco veered off a highway and overturned near Amatlan de Canas in Mexico's Nayarit state, officials say, as authorities investigate the cause of the crash pic.twitter.com/4snqef0grE — TRT World (@trtworld) May 2, 2026

Guverner Pablo Lemus potvrdio je da će država pokriti sve medicinske troškove i troškove pogreba žrtava ove tragedije.

Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku. Preliminarna izvješća sugeriraju da su ključni faktori bili neprilagođena brzina, loši uvjeti na cesti te umor vozača.

