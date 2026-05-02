TRAGEDIJA U MEKSIKU /

Prevrnuo se turistički autobus, najmanje 11 mrtvih, deseci ozlijeđenih

Prevrnuo se turistički autobus, najmanje 11 mrtvih, deseci ozlijeđenih
Foto: Screenshot/X

Svi ozlijeđeni putnici prevezeni su u obližnje bolnice na daljnje liječenje

2.5.2026.
13:29
danas.hr
Screenshot/X
U prometnoj nesreći turističkog autobusa u Meksiku poginulo je najmanje 11 osoba, dok je 31 osoba ozlijeđena nakon što je vozilo sletjelo s ceste, piše The Sun.

Autobus je putovao iz savezne države Jalisco prema rekreacijskom centru u saveznoj državi Nayarit. Vozilo je skrenulo s autoceste i prevrnulo se u blizini mjesta Amatlan de Canas. Kako navodi Patrika, šestero žrtava preminulo je na samom mjestu nesreće.

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe iz Nayarita i Jalisca. Svi ozlijeđeni putnici – od kojih su neki u kritičnom stanju – prevezeni su u obližnje bolnice na daljnje liječenje.

Guverner Pablo Lemus potvrdio je da će država pokriti sve medicinske troškove i troškove pogreba žrtava ove tragedije.

Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku. Preliminarna izvješća sugeriraju da su ključni faktori bili neprilagođena brzina, loši uvjeti na cesti te umor vozača.

MeksikoAutobusPrometna Nesreća
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
