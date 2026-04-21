Pucnjava u Meksiku: Ubio ženu (32) i ranio više ljudi! 'Nastala je panika'

Kanađanka (32) je ubijena, a nekoliko ljudi ozlijeđeno nakon što je muškarac otvorio vatru na drevnom piramidalnom kompleksu i popularnom turističkom odredištu Teotihuacána u Meksiku, potvrdili su tamošnji dužnosnici.

Napadač si je presudio nakon napada.

Policija je na mjestu pucnjave pronašla vatreno oružje, oružje s oštricom i čahure. Tajnik državne sigurnosti Cristóbal Castañeda Camarillo potvrdio je u ponedjeljak da su ozlijeđena dva Kolumbijca, Rus i Kanađanin koji su prevezeni u bolnicu.

Identitet napadača nije objavljen, kao ni motiv pucnjave.

Britanski par iz Londona, koji su stigli na odmor, fotografirali su Piramidu Sunca kada su vidjeli ljude kako trče prema njima i spominju naoružanog napadača.

Svjedočanstvo panike i užasa

"Uslijedilo je naguravanje i panika, svi su istovremeno trčali kako bi izašli", kazali su za BBC.

"Pucnjava se postala sve glasnija i češća, a ljudi su vikali - 'dolazi ovamo' što je stvorilo popriličnu paniku", dodali su. Kažu da prilikom ulaska na lokaciju nisu prošli nikakve sigurnosne provjere, unatoč tome što su nosili ruksak sa sobom. "Mi smo sretnici, netko je danas izgubio život", dodali su.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izrazila je sućut i solidarnost sa žrtvama pucnjave, a tragičan događaj bacio je svjetlo na pitanje sigurnosti sedam tjedana uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico Cityju.

Sheinbaum je poručila da je u kontaktu s kanadskim veleposlanstvom te da je naložila istragu incidenta.

"Ono što se danas dogodilo duboko nas je zaboljelo. Izražavam svoju najiskreniju solidarnost sa svima pogođenima ovim događajem i njihovim obiteljima", napisala je predsjednica u objavi na društvenim mrežama.

Predhispanske piramide i ruševine u Teotihuacánu uvrštene su na UNESCO-ov popis svjetske baštine i spadaju među najpopularnije turističke atrakcije u zemlji.

Teotihuacán je drevni grad i dom masivnih piramida. Vlasti su ranije ovoga mjeseca najavile da će upravo tamo biti impresivnan oćna predstava za turiste za vrijeme Svjetskog prvenstva ovoga ljeta.

Prva utakica igra se 11. lipnja između Meksika i Južne Afrike.

