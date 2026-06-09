Izraelci naredili evakuaciju iz drevnog grada: Stanovnici spavali u autima i šatorima

Stanovnici Tira u južnom Libanonu masovno su u utorak pobjegli iz grada, uključujući i kršćansku četvrt, kojoj je izraelska vojska prvi put naredila evakuaciju, izvijestio je dopisnik AFP-a s terena.

Izraelska vojska naredila je stanovnicima cijeloga drevnoga grada i njegove okolice, uključujući palestinske izbjegličke kampove, da se evakuiraju prije napada na proiranski Hezbolah.

Prema dopisniku AFP-a, kršćanska četvrt Staroga grada, koja je do sada bila pošteđena izraelskih naredbi i gdje su se sklonili stanovnici Tira i susjednih gradova, gotovo se potpuno ispraznila.

Dopisnik je također vidio kolonu automobila na izlazu, u bijegu prema sjeveru.

Foto: Kawnat HAJU/AFP/Profimedia

Spavali u autima i šatorima

"Hitno upozorenje stanovnicima Tira, uključujući kršćansku četvrt, kampove (palestinskih izbjeglica) i okolne četvrti", navodi se u poruci koju je na društvenoj mreži X na arapskom objavio glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee, naređujući stanovnicima da se evakuiraju sjeverno od rijeke Zahrani, oko 40 kilometara od granice s Izraelom.

Prema libanonskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), prije ovog upozorenja područje oko obalnog grada bilo je pogođeno u izraelskom napadu.

Posljednjih tjedana stanovnici Tira i okolnih sela sklonili su se u skučenu kršćansku četvrt, turističku zonu grada, i spavali u svojim automobilima ili u šatorima.

No, neki su pobjegli nakon što je Izrael prošli tjedan zaprijetio četvrti, optužujući da se ondje skrivaju članovi Hezbolaha.