FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'OPERI USTA BENZINOM' /

Mamić izgubio živce u srpskom showu: 'Ne dam na Tita'

Mamić izgubio živce u srpskom showu: 'Ne dam na Tita'
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL, ilustracija

25.4.2026.
16:54
danas.hr
Denis Kapetanovic/PIXSELL, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nekadašnji čelnik GNK Dinamo, ponovo je uzburkao regionalnu javnost. Njegov nastup u emisiji 'KIDA show' po tko zna koji put pokazao je kako bivši sportski menadžer nema dlake na jeziku.

Ovoga puta Mamić je imao burnu reakciju na spomen Josipa Broza Tita.

U svom prepoznatljivom, žestokom stilu, Zdravko Mamić je poručio da "ne da na Tita", pa se obrušio na sve koji pokušavaju osporiti njegov značaj doživotnog predsjednika Jugoslavije.

 

'Ne dam na Tita'

"Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Šta ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uvjeravati da je bio Tito ovakav ili onakav? Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito", rekao je Mamić gostujući u emisiji "KIDA Show" 

Nije se tu zaustavio, već je dodatno naglasio koliko visoko cijeni nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije.

"Šta je bio, je li bio bravar, nije bio bravar... Čovjek je sjedio za stolom i samo još dva frajera na svijetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu svijeta, sjedili su s Titom", kazao je Mamić.

Zdravko MamićJosip Broz Tito
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike