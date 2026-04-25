Mamić izgubio živce u srpskom showu: 'Ne dam na Tita'

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nekadašnji čelnik GNK Dinamo, ponovo je uzburkao regionalnu javnost. Njegov nastup u emisiji 'KIDA show' po tko zna koji put pokazao je kako bivši sportski menadžer nema dlake na jeziku.

Ovoga puta Mamić je imao burnu reakciju na spomen Josipa Broza Tita.

U svom prepoznatljivom, žestokom stilu, Zdravko Mamić je poručio da "ne da na Tita", pa se obrušio na sve koji pokušavaju osporiti njegov značaj doživotnog predsjednika Jugoslavije.

'Ne dam na Tita'

"Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Šta ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uvjeravati da je bio Tito ovakav ili onakav? Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito", rekao je Mamić gostujući u emisiji "KIDA Show"

Nije se tu zaustavio, već je dodatno naglasio koliko visoko cijeni nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije.

"Šta je bio, je li bio bravar, nije bio bravar... Čovjek je sjedio za stolom i samo još dva frajera na svijetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu svijeta, sjedili su s Titom", kazao je Mamić.

POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac Mamić poljubio ruku ratnog zločinca Arkana. Ceca: 'Inače, ja sam vaš fan'