NOVI IZGLED

Kako sada izgleda Zdravko Mamić? Nakon dvije faze transplantacije kose pokazao frizuru

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Svoj novi izgled pokazao je tijekom televizijskog gostovanja

7.4.2026.
8:41
Hot.hr
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Zdravko Mamić (66), bjegunac od hrvatskog pravosuđa i nekadašnji izvršni direktor GNK Dinama, ponovno se podvrgnuo estetskom zahvatu presađivanja kose. Nakon prve faze postupka u travnju 2023. godine, nedavno je u Sarajevu obavio i drugu fazu transplantacije.

Svoj novi izgled pokazao je tijekom jednog televizijskog gostovanja, gdje je pažnju javnosti privukla njegova frizura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli FACE TV (@facetv)

Reakcije javnosti podijeljene

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari o njegovu izgledu. Dok su jedni primijetili da rezultat još nije u potpunosti vidljiv, drugi smatraju da zahvat napreduje u dobrom smjeru.

Pojedini pratitelji istaknuli su kako kosa još nije ravnomjerno izrasla, dok su drugi pohvalili odluku i dosadašnje rezultate.

Klinika otkrila detalje

Iz sarajevske klinike u kojoj je obavljen zahvat ranije su se oglasili i podijelili informacije o postupku. Naveli su kako je Mamić i za drugu fazu transplantacije odabrao istog stručnjaka, Hasana Hüseyina Kızılkaya.

Prema njihovim riječima, operacija je uspješno završena, a konačni rezultati očekuju se nakon određenog vremena, kada kosa u potpunosti izraste.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da se Mamić odlučio na estetske zahvate vezane uz kosu. Još 2016. godine podvrgnuo se mikropigmentaciji vlasišta, tretmanu kojim se vizualno postiže dojam gušće kose.

Riječ je o postupku u kojem se sitnim pigmentima imitira izgled folikula, čime se postiže prirodniji izgled frizure.

POGLEDAJTE VIDEO:Ovo je priča o jednom janjetu koje je palo u grob, ali je spašeno

Zdravko MamićPresađivanje Kose
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
