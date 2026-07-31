Brak koji je stvorio megazvijezdu: Kako je fatalna glumica promijenila život Toma Cruisea

Svi znamo za Nicole Kidman i skakanje po kauču kod Oprah zbog Katie Holmes. No jeste li znali da najveća tajna holivudskog kralja leži u njegovom prvom, gotovo zaboravljenom braku? Prije nego što je postao jedan od najvećih akcijskih junaka svijeta, Tom Cruise bio je mladi glumac u usponu, a žena koja mu je promijenila život bila je šest godina starija glumica Mimi Rogers.

Foto: -/Everett/Profimedia

Ljubav koja je planula munjevitom brzinom

Njihova priča počela je 1985. godine na jednoj holivudskoj zabavi. Cruise je tada tek hvatao zalet prema samom vrhu, dok je Mimi već bila dobro poznato lice u filmskim krugovima.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Pametna, karizmatična i samouvjerena, potpuno ga je osvojila, a njihova je romansa napredovala munjevitom brzinom.

Dvije godine kasnije izrekli su sudbonosno "da" na tajnoj ceremoniji u New Yorku. Hollywood je odmah dobio novu omiljenu temu. Pisalo se o razlici u godinama, nagađalo tko u vezi vodi glavnu riječ, a mnogi su upravo Mimi pripisivali velik utjecaj na tada još mladog Cruisea.

Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia

I nisu bili daleko od istine.

Žena koja ga je upoznala sa scijentologijom

Naime, upravo je preko Mimi Tom prvi put ozbiljnije upoznao scijentologiju. Njezin otac godinama je bio jedan od istaknutih ljudi unutar organizacije, a Rogers je odrasla u tom okruženju.

Foto: Profimedia

Mnogi vjeruju da je upravo ona Cruiseu otvorila vrata svijeta koji će obilježiti njegov privatni život i karijeru desetljećima poslije. Ironično, Mimi se kasnije od scijentologije udaljila, dok je Tom ostao njezino najpoznatije zaštitno lice.

Iako su u javnosti djelovali skladno, iza zatvorenih vrata stvari nisu bile tako idilične. Cruise je u intervjuima govorio da ga je Mimi učinila boljim čovjekom i boljim glumcem, no brak je sve više pucao pod pritiskom njegove vrtoglave slave.

A onda se pojavila Nicole Kidman.

Nicole Kidman promijenila je sve

Krajem 1989. Tom je na snimanju filma Dani groma upoznao mladu australsku glumicu. Njihova kemija bila je očita gotovo od prvog dana, a samo nekoliko mjeseci kasnije Cruise i Rogers objavili su da se razvode. U veljači 1990. razvod je bio službeno okončan, a već iste godine Tom je oženio Nicole Kidman.

Foto: Profimedia

Mimi je ostala u sjeni, ali nakon razvoda nije potpuno šutjela. U jednom od rijetkih intervjua izjavila je kako je Cruise u jednom razdoblju ozbiljno razmišljao o celibatu zbog svojih duhovnih uvjerenja, a njezina izjava godinama je bila među najcitiranijim holivudskim tračevima.

Za razliku od Cruisea, koji je nakon toga nastavio nizati visokoprofilne brakove i veze, Mimi je svoj privatni život postupno udaljila od reflektora. Kasnije je osnovala obitelj s producentom Chrisom Ciaffom s kojim je dobila dvoje djece

Danas više nemaju nikakav odnos, no jedno je teško osporiti. Prije Nicole Kidman, prije Penélope Cruz i prije Katie Holmes postojala je Mimi Rogers – žena koja je bila uz Toma Cruisea u trenutku kada je od perspektivnog glumca postajao najveća zvijezda Hollywooda, ali i osoba koja ga je upoznala sa svijetom koji će obilježiti njegov život.