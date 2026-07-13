Španjolci i Francuzi otkrit će nam dobiva li napad utakmice, a obrana osvaja naslove

'Napad osvaja utakmice, obrana osvaja naslove', stari je klišej koji bi se mogao staviti na kušnju u utorak kada se Francuska suoči sa Španjolskom u prvom polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Svaka od njih je odabrala malo drugačije puteve do polufinala. La Roja je izgradila svoj uspjeh na čvrstim obrambenim temeljima, dok su Les Bleusi iskoristili svoj napad pun zvijezda.

Ono što bi mogla biti fascinantna utakmica u Dallasu, bit će sudar jedne nevjerojatne sile protiv objekta kojeg je pratkički nemoguće pomaknuti.

Veliki 'španjolski' zid

Obrambena snaga nije nešto što bi ljubitelji nogometa odmah povezali sa španjolskim nogometom, ali momčad Luisa de la Fuentea ne samo da ju je dodala u svoj repertoar, već ju je učinila ključnim faktorom svog nedavnog uspjeha.

Španjolska je zadržala svoj prepoznatljivi stil dodavanja, kompletirajući 598 dodavanja po utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu (iza Argentine) i u prosjeku imaju više posjeda od bilo koje druge momčadi (66,0%). Uz to, uspjeli su i svesti primljene prilike na minimum.

Nakon šest utakmica, Španjolska se suočila sa samo sedam udaraca na gol. To je najmanji broj udaraca na gol po utakmici (1,17) od bilo koje momčadi na muškom Svjetskom prvenstvu ikada (od 1966.).

Osim što su dobri u smanjenju broja udaraca na gol koje primaju, Španjolska je također bila izvrsna u minimiziranju očekivanih golova (xG) općenito.

Primili su samo 0,31 xG po utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu; Samo Urugvaj (0,31 xG po utakmici na Svjetskom prvenstvu 1990.) može to postići od 1966. Prosječna xG vrijednost primljenih udaraca je tek 0,05, najniža od bilo koje momčadi na turniru 2026. i zajednički rekordno niska od 1966.

Dobra obrana je momčadski napor, ali bilo je nekoliko pojedinaca koji su se do sada istaknuli bez lopte. Aymeric Laporte je vješto vodio španjolsku obranu. Njegovih 11 presječenih lopti može nadmašiti samo Dayot Upamecano (12).

Unai Simón na golu također se istaknuo u hvatanju lopti iza španjolske obrane, koja obično igra prilično visoko jer pokušavaju držati presing visoko na terenu; samo su tri golmana pokušala baciti loptu više od Simóna (šest).

Osim toga, španjolski kapetan Rodri igra jednako dobro kao i otkako se oporavio od ozljede prednjeg križnog ligamenta. Ukupno je imao 18 'obaranja'; samo tri igrača na ovom Svjetskom prvenstvu su ih napravila više, dok je Rodri osvojio posjed 32 puta; manje od samo četiri igrača.

De la Fuente se držao vrlo stabilne obrane. Simón, Laporte, Pau Cubarsí i Marc Cucurella su svi započeli svaku utakmicu za Španjolsku, i to se vidi. Ali, vjerojatno će se suočiti s najtežim testom do sada u Sjevernoj Americi…

Francuski arsenal

Na papiru, francuski napad izgledao je potpuno sulud uoči ovog Svjetskog prvenstva. Ali, stvari ne funkcioniraju uvijek tako. U ovom slučaju, apsolutno je tako funkcioniralo. Napad Les Bleusa bio je potpuno sulud, a Francuska je zabila 16 golova u samo šest utakmica.

Njihove ofenzivne brojke su izvanredne. Francuska je 2026. godine uputila 47 udaraca u okvir gola, najviše što su imali na Svjetskom prvenstvu od 1998. godine kada su pogodili okvir gola 53 puta na putu do osvajanja trofeja. Njihov trenutni prosjek od 7,8 udaraca u okvir gola po utakmici najveći je u povijesti od 1966. godine.

Osim toga, momčad Didiera Deschampsa zabilježila je daleko najveći xG od bilo koje momčadi na turniru. Francuska je ukupno stvorila 14,3 xG, barem 1,6 više od bilo koje druge momčadi (Argentina je na drugom mjestu). To možda i ne čudi, s obzirom na elitnu kvalitetu koja je prožeta cijelom momčadi.

Prvu liniju, naravno, predvodi Kylian Mbappé koji uživa u još jednom izvanrednom Svjetskom prvenstvu. Nakon što je postigao osam golova, Mbappé se bori s Lionelom Messijem za Zlatnu kopačku 2026. Ali on se također pokazao kao važan kreator. Francuski kapetan stvorio je 16 prilika, što je ukupno više od tri igrača, a zabilježio je i tri asistencije.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé and Michael Olise have shone for France during the 2026 FIFA World Cup.



Their performances have meant Les Bleus are currently the second-highest scorers in North America.



But they will face an extremely stubborn Spain defence in the semi-finals. pic.twitter.com/SVoVswSrUJ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 13, 2026

Mbappé je stvorio dobar partnerski odnos s trenutnim nositeljem Zlatne lopte, Ousmaneom Dembéléom. Njih dvojac je stvorio 19 prilika jedan drugome na Svjetskom prvenstvu (10 Mbappé Dembéléu, 9 Dembélé Mbappéu); samo su tri para igrača od 1966. stvorila više od 20 prilika jedan drugome na finalu Svjetskog prvenstva. Na individualnoj razini, Dembélé se također pojavio na velikom međunarodnom turniru, postigavši ​​pet golova i dvije asistencije u šest utakmica.

Osim Mbappéa i Dembéléa, Michael Olise je zvijezda u Sjevernoj Americi. Krilni igrač Bayern Münchena bio je glavna kreativna snaga Francuske, naizgled sposoban za izvođenje nevjerojatno teških dodavanja.

S pet asistencija predvodi ljestvicu i prvi je igrač koji je postigao tu brojku na jednom Svjetskom prvenstvu od Nijemca Thomasa Häßlera (1994.). Olise je samo jedna asistencija udaljena od izjednačavanja Peleovog rekorda za najviše asistencija na Svjetskom prvenstvu (od 1966.).

Posebno je zastrašujuće to što Deschamps još nije trebao puno dublje kopati u svoj arsenal. Bradley Barcola i Désiré Doué igrali su sporedne uloge, ali su također zajedno postigli pet golova (2 gola, 1 asistencija za Barcolu, 1 gol, 1 asistencija za Douéa), dok je Rayan Cherki odigrao samo 50 minuta, a Maghnes Akliouche i Marcus Thuram manje od 10 minuta zajedno.