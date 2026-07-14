Deschamps otkrio vijesti o Mbappeu koje je cijela nacija željela čuti

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps uoči polufinalnog susreta Svjetskog prvenstva protiv Španjolske koji se igra u utorak u Dallas izjavio je kako je najbolji strijelac njegove momčad Kylian Mbappe "sto posto spreman" za dvoboj.

Mbappe je prije pet dana izašao iz igre u 76. minuti četvrtfinalnog dvoboja protiv Maroka zbog ozljede desnog gležnja te je kasnije viđen kako prislanja veću s ledom na ozlijeđeno mjesto.

"Kylian se osjeća dobro, on je na sto posto, ne možemo ići iznad toga", kazao je Deschamps na službenoj konferenciji za medije uoči polufinala.

S osam postignutih pogodaka Mbappe je na vrhu ljestvice strijelaca s Argentincem Lionelom Messijem, a uz to je upisao i tri asistencije na ovom SP. Na otvorenom dijelu zadnjeg francuskog treninga prije polufinla primijećeno je ipak kako je Mbappe bio na poštedi.

"Trenirao je. Dpustio sam mu da neke vježbe radi 10 umjesto 15 minuta", dodao je Deschamps.