Darijo Srna iskreno o Daliću, Biliću, Hajduku: 'Nogomet mu je ostao dužan'

Na dva sata od Zagreba, slovensko Brdo kod Kranja postalo je pripremna baza ukrajinskog velikana Šahtara koji se sprema za još jednu sezonu iz izgnanstvu. Ekipu RTL-a ugostio je sportski direktor i bivši kapetan reprezentacije Darijo Srna pa poručio - Bilić je frajer, Dalića bi u Engleskoj oslovljavali sa Sir, a model upravljanja Hajduka mi se ne sviđa.

Kako Darijo Srna održava Šahtar na životu i koliko je to emotivno iscrpljujuće?

"Dvanaest godina već bez Donjecka, bez stadiona, bez grada, svoje baze svojih navijača. I u tih 12 godina se izdogađalo svašta odlaska u igrat u Lavov, pa vraćanje u Harkov, pa iza toga u Kijev i nažalost 2022. godine počinje rat koji je zahvatio cijelu Ukrajinu. I opet, što se kaže sve ispočetka. Izvadili smo se iz najteže situacije. Mi smo već 12 godina u ratu, ali cijela Ukrajina zadnjih pet godina situacija se, nažalost, ne mijenja. Ljudi, nažalost, privikavaju se situaciji u kakvoj jesu u ratnom stanju svaki dan idu spavati pod raketama i bude se sa sirenama. Nažalost, to je realnost života."

Što motivira igrače, kako izgledaju razgovori s igračima koje moraš uvjeriti da će sve biti u redu?

"Motivira ih ljubav prema nogometu, ljubav prema rezultatu i povijest Šahtara. Svi ti mladi igrači koji su danas kod nas ne mislim da će se dugo zadržati kod nas i kroz europske nastupe, kroz Ligu prvaka, kroz Ligu Europe. Svima nam je to jedna velika odskočna daska za sljedeći korak na putu ka velikom klubu. Ako pogledate zadnjih 15 20 godina, puno velikih igrača je došlo jako mlado u Šahtar i završili su karijere u velikim europskim klubovima, napravili velike karijere, ostvarili ogromne rezultate i osvojili puno trofeja. Zato mislim da ova mlada generacija koju danas imamo zna da je na istom putu".

Kako uvjeriti igrača da dođe u Ukrajinu igrati za Šahtar?

"Mogu biti zahtjevni. Iako mogu biti i nezahtjevne. Zavisi od roditelja i od samog igrača. Npr. puno lakše dovesti jednog mladog Brazilca nego jednog igrača iz Europe. Zbog toga što mi imamo već četrnaest igrača Brazilaca u ekipi. I ja im kažem bolje i realnije, informacije ćete uzeti od igrača koji već igraju u klubu od Brazilaca, nazovite njih.Svi roditelji pitaju što je s ratom.Tu moraš biti otvoren, objektivan i ne možeš i ne smiješ uzeti na sebe nikakvu odgovornost".

Skautiranje vam odlično ide.

"Imamo najmlađu u ekipu u povijesti Šahtara, najmlađeg trenera. Ove godine smo u Ligi prvaka jako mlada generacija koja obećava puno, ali treba vremena, treba strpljenje i treba podrška, pogotovo nama koji živimo u takvim uvjetima u kakvim živimo".

Slaven Bilić ulazi u drugi mandat, hoće li mu biti lakše ili teže od prvog?

"Najprije bih se ovom prilikom zahvalio bivšem izborniku Zlatku Daliću koji je najveći hrvatski izbornik svih vremena. Čovjek koji je, nažalost, nisam imao priliku da radim i da igram pod njegovim rukovodstvom, ali čovjek koji je toliko dobrih lijepih uspomena emocija donio našem narodu duše cijelog svijeta, na tome mu samo možemo reći veliko hvala i zaželjeti mu sve najbolje u daljnjoj karijeri. I on i Ćiro su dvije najveće nogometne veličine u hrvatskom nogometu.

Što se tiče Slavena Bilića, on mi je prijatelj, trener. Čuli smo se nekidan. Čovjek je jednostavno obožavao svoju državu, ljude u toj državi, navijače, igrače. Već je pokazao jednom kroz vodstvo reprezentacije da je odličan trener, da je jako dobar psiholog, što je jako bitno kad treniraš reprezentacija jer ti nemaš puno vremena za uigravanje. Tu je bitno da napraviš neku pozitivnu atmosferu i imao je i puno nesreće. U reprezentaciji nije bila zdrava atmosfera u Savezu i okolo Saveza, što se odrazilo na kraju krajeva i na nas igrače i na atmosferu na stadionu. Nije imao ni sportske sreće bez koje, nažalost, danas ne možeš. Utakmica s Turskom gdje smo igrali odličan nogomet, bili smo dominantni. Bili smo mladi i iskusniji. Bio je neki miks mladosti i iskustva. Negdje te sreća treba pogledati da napraviš taj korak prema naprijed. Prema tome, Slavenu i njegovom stožeru želim sve najbolje i svim srcem ćemo vidjeti za Hrvatsku i za našu reprezentaciju uvijek".

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Je li on pravi čovjek za ovaj posao u ovom trenutku?

"Ja mislim da je i treba vjerovati ljudima koji donose takve odluke. I Stipi Pletikosi i gospodinu Kustiću. Mislim da budućnost je i sa Slavenom Bilićem. Iza toga, imamo potencijalnih kandidata koji se spominju. Je li to Vedran Ćorluka koji zna svakog igrača u reprezentaciji u dušu. Tu je i Ivica Olić. Možda Nenad Bjelica? Ne znam, ali mislim da moramo biti fokusirani na naše trenere jer naši treneri pokazuju velike rezultate izvan Hrvatske. Mi moramo više početi cijeniti to što imamo, više početi cijeniti svoje nego nego tuđe".

Kako komentirate izjavu da ide na Euru odmah napraviti veliki rezultat?

" Ta izjava pokazuje da je frajer i da se ne boji i nema se čega bojati jer ima reprezentaciju koja ima glavu i rep. Nažalost, Luka Modrić neće moći cijeli život i nažalost nećemo naći zamjenu za Luku Modrića nikad. Ali dolaze drugi. Dolazi Mateo Kovačić koji je već tu dugo, ima Perišića koji će još biti vođa. Gvardiol, Vušković, Sučić, Baturina. To su igrači koji već sada moraju znati da će oni biti nositelji hrvatske reprezentacije."

U Engleskoj bi Zlatko Dalić bio Sir.

Je li Bilić taj zbog kojeg bi Modrić ostao još nekoliko utakmica?

"Posebno je ljubav Slavena i Luke. To se vidjelo i tada, to se osjeti i sada, po izjavama Luke prema Slavenu i Slavena prema njemu i mi smo stvarno imali tu generaciju sa Slavenom i imali smo stvarno vrhunski odnos, bez obzira na cijelu situaciju koja se događala oko nas i u Savezu. Držali smo se skupa, bili smo klapa i ja mislim da i ova danas reprezentacija i klapa i inače ne bi bilo takvih rezultata koje su napravili proteklih osam - devet godina".

Što je Slavenov najveći forte?

"Slaven je, kao prvo puno iskusniji nego tada. Puno je iskusniji i mislim da je analizirao jako dobro Hrvatsku tijekom ovog Svjetskog prvenstva i siguran sam da će sa svojim stožerom stvari koje bi se mogle ispraviti da će ih ispraviti i da će nas voditi prema uspjehu. Mi smo mala država, mi ne smijemo staviti teret i presing da se nešto mora. Jedna Engleska i jedan Brazil nisu osvojili ništa dugi niz godina, a Hrvatska je. I da budem iskren, nije mi se svidjelo kako su se pojedini mediji ponašali prema Zlatku Daliću, čovjek to nije zaslužio. U Engleskoj bi sigurno bio Sir Zlatko Dalić. Prema tome, moramo više cijeniti svoje. Mi smo mala država i moramo se držati skupa i moramo cijeniti sve naše trenere, sve naše igrače. Ne možemo se dovesti u situaciju da nas više cijene u drugim državama nego kući".

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Osvrnimo se na posljednje SP. 2018 i 2022. smo imali sreće, ovaj puta nismo.

"To je nogomet. To je danas biznis. Što se tiče FIFA-e i ja imam mišljenje koje nije pozitivno i mislim da je to jedna organizacija koja je biznis organizacija postala, koja ne štiti igrače i nogomet, nego štiti samo sebe. Mislim da nisu na pravom putu, ali to je taj njihov problem. Koliko čitam, puno je kritika na račun Svjetskog prvenstva. Puno je kritika na račun odluka koje se donose i mislim da će se nešto morati mijenjati.

Što se tiče Europskog prvenstva, to sam siguran će gospodin Čeferin držati da ostane ljubav prava prema nogometu koja je ljudima potrebna i zbog čega ljudi vole nogomet, a ne zbog toga je li je dirnulo jednu dlaku, nije dirnuo, je li pogodila lopta kabel. Mislim, živimo u 21. stoljeću. Prema tome, mora se vratiti ljubav nogometu, inače neće biti dobro".

Hoće li se ikada reprezentacija veličine Hrvatske naći u situaciji da kreira uspjehe kakve je Hrvatska imala 2018. i 2022.?

"Ja mislim da hoće, ali pitanje je kada. Daj Bože što prije. Ali morate znati da u nogometu nije sve tako lako. Pojavljuju se druge ekipe, nogomet se mijenja, taktika se mijenja. Hrvatska ima kvalitetu jako dobru. Mi smo mala država i sustav na Svjetskom prvenstvu da jedna odluka suca može promijeniti sve i to u korist većega ne manjeg. Prema tome, moramo biti svjesni tko smo što smo. Moramo biti pozitivno bahati. Boriti se protiv tehnike i protiv donošenja odluka koje nisu u našu korist".

Hajduk se vrti u krug 15 godina

Koliko je teško ponoviti sinergiju kvalitete čovjeka koji sve pravilno vodi i faktora sreće?

"Mislim da smo na pravom putu. Mislim da je nogomet, što se tiče reprezentacije ostao puno dužan Slavenu Biliću. On je zaslužio puno više. Kad daješ, kad si pošten, kad radiš svakodnevno, kad daješ sto posto sebe, onda će se jednog dana sve vratiti, kako njemu tako i ekipi. Prema tome, puno sreće njemu i cijeloj reprezentaciji u budućnosti. Mi smo tu da ih podržavamo, da ih kritiziramo kad ih treba kritizirati, ali ja vjerujem da su oni sami svjesni i da je Slaven svjestan kad je dobro, kad nije dobro. Prema tome, budimo pozitivni. Daj da budemo vjetar u leđa reprezentaciji".

Kako gledate na sve što se događa oko Hajduka?

"Vrtimo u krug već deset - petnaest godina. Do dvanaestog mjeseca je sve super. Bježimo dva tri, četiri, pet bodova i kad Dinamo završi Europu, Hajduk je na drugom ili trećem mjestu. Očito nešto ne funkcionira. Nažalost, nisam taj koji je u klubu koji mogu raditi neku analizu nego kao navijač vidim da nešto ne funkcionira. Zašto?Zato što nema trofeja. Hajduk, s obzirom kako podršku ima, koliko ljudi vole klub, koliko ljudi žive za taj klub, mislim da zaslužuje i da mora napraviti puno više nego što radi".

Model u klubu, je li održiv?

"Meni se osobno ne sviđa, ali ja sam samo navijač. Izgubiti jednog trenera kao što je Leko, kao što je Tudor, sportski direktor, kao što je Rakitić, Kalinić, Vučević, mislim da ne ide u prilog Hajduku. Jer mi brzo iskoristimo naše, ono što je dobro i onda se oslanjamo na strance koji ne znaju povijest Hajduka. Ne znaju što znači Hajduk u Dalmaciji, u Hrvatskoj i tako dalje. Ali tko sam ja da sudim, samo navijač? Želim sve najbolje i želim da osvoji prvenstvo i kup i da napravimo maksimum maksimuma, jer to navijači Dalmacije i Hrvatske zaslužuju".

Odnos s Livajom?

"Da budem iskren, ne znam ni što se tu događalo. Znam, kao i vi ovo što mogu pročitati malo medija, ali Marko Livaja mora imati poseban status u Hajduku. Naravno da ne može nitko biti iznad kluba, ali puno sreće i veselja je Marko Livaja donio navijačima Hajduka. I to treba respektirati".

Hoće li ga Slaven zvati u reprezentaciju?

"Ako bude igrao dobro, ako bude zaslužio poziv, sigurno će ga Slaven zvati, jer Slaven je frajer. Onaj tko mu treba i onaj koji zaslužuje, taj će sigurno biti dio hrvatske reprezentacije".