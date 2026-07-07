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Dok su svi gledali u Ronalda donedavni suigrači se umalo potukli, pogledajte scene

Dok su svi gledali u Ronalda donedavni suigrači se umalo potukli, pogledajte scene
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Foto: Molly Darlington/Getty images/Profimedia

Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je svladala SAD 4:1

7.7.2026.
8:52
Sportski.net
Molly Darlington/Getty images/Profimedia
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Španjolska je u ponedjeljak pogotkom Mikela Merina u sudačkoj nadoknadi svladala Portugal i tako "osvetila Hrvatsku", ali i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Bila je to utakmica s mnoštvom udaraca prema protivničkim vratima, obilježena brojnim promašajima i završetkom Ronaldova lova na naslov svjetskog prvaka. No, mnogima je promaknuo jedan drugi detalj.

Bio je to "sukob" dvojice donedavnih suigrača – Bernarda Silve i Rodrija. Do njega je došlo u trenutku kada je Portugal lovio izjednačenje. Igrala se duboka sudačka nadoknada, a veliku priliku imao je Bernardo Silva, koji je pucao iznad gola.

Dok su svi gledali u Ronalda donedavni suigrači se umalo potukli, pogledajte scene
Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia

Rodri je taj promašaj burno proslavio, a potom je prišao Silvi i potapšao ga po glavi. Portugalski veznjak to nije dobro primio te je odmah otišao do suca prosvjedovati. Naknadno se vidjelo da razlog njegova negodovanja nije bilo samo tapšanje po glavi, već i činjenica da mu se Rodri rugao zbog promašaja.

Dok su svi gledali u Ronalda donedavni suigrači se umalo potukli, pogledajte scene
Foto: Jia Haocheng/Xinhua News/Profimedia
Dok su svi gledali u Ronalda donedavni suigrači se umalo potukli, pogledajte scene
Foto: LVDIDI/SPP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Do kraja utakmice Portugal je imao još jednu priliku, no udarac glavom Joãa Nevesa nije bio precizan.

Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je svladala SAD 4:1. Tu je utakmicu obilježio veliki skandal jer je Donald Trump osobno nazvao predsjednika FIFA-e i zatražio poništenje crvenog kartona Folarinu Balogunu, koji ga je zaradio u utakmici protiv BiH zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem.

španjolska Nogometna ReprezentacijaPortugalska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Bernardo SilvaRodri
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